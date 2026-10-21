Ο Μιλέι πήγε στη Μαδρίτη και αποκάλεσε τον Σάντσεθ «δικτάτορα» και «κλέφτη» – Η σαρκαστική απάντηση του Ισπανού πολιτικού (Video)

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απάντησε σαρκαστικά στην επίσκεψη του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στη Μαδρίτη, επιδεικνύοντας ένα πανό που τον καλωσορίζει στην Ισπανία, ενώ οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν πολιτικά «πυρά».

«Γεια σου, Μιλέι. Οι αριστεροί σε καλωσορίζουν στην Ισπανία, την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στην Ευρώπη», έγραφε ένα μεγάλο πανό έξω από τα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ στη Μαδρίτη την Τετάρτη.

Ο Σάντσεθ δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στο X, στο οποίο αναφέρθηκε στην επανειλημμένη χρήση της ισπανικής λέξης «zurdo», που σημαίνει «αριστερός», ως υποτιμητικού όρου για τους πολιτικούς

«Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι μας προσβάλλουν αποκαλώντας μας αριστερούς», είπε ο Σάντσεθ.

Πρόσθεσε ότι αν η υποστήριξη υψηλότερων συντάξεων, ετήσιων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, περισσότερης γονικής άδειας, δικαιώματος στην άμβλωση και η αντίθεση στον πόλεμο έκαναν κάποιον αριστερό, ήταν περήφανος για τον χαρακτηρισμό αυτό.

«Οπότε ναι, είμαι αριστερός και είμαι περήφανος γι’ αυτό», κατέληξε.

Εν τω μεταξύ, ο Μιλέι επανέλαβε την κριτική του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια επιχειρηματικού φόρουμ στη Μαδρίτη, αποκαλώντας τον Σάντσεθ «απαράδεκτο δικτάτορα».

👋🏻Milei Las #ZurdasYOrgullosas y los #ZurdosYOrgullosos te damos la bienvenida al país que más crece de Europa. https://t.co/EqgM6OBC1D October 21, 2026

«Όταν έρθω στην Ισπανία, δεν πρόκειται να συναντήσω έναν εγκληματία και έναν κλέφτη όπως ο Πέδρο Σάντσεθ, επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να ράψω τις τσέπες μου για να αποφύγω τη ληστεία», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την εκδήλωση, ο Μιλέι περιέγραψε επίσης τους επικριτές του ως «ηλίθιους, ανίκανους, φτωχούς αριστερούς».

Η τελευταία ανταλλαγή επιθέσεων έρχεται εν μέσω μακροχρόνιων εντάσεων μεταξύ των δύο ηγετών. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο του 2023, ο Μιλέι έχει επισκεφθεί την Ισπανία αρκετές φορές χωρίς να πραγματοποιήσει επίσημες συναντήσεις με τον Σάντσεθ, συμβάλλοντας στην επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Μπουένος Άιρες.

Το τρέχον ταξίδι σηματοδοτεί την έβδομη επίσκεψη του Μιλέι στην Ισπανία ως προέδρου και έρχεται πριν από τις γενικές εκλογές της Ισπανίας στις 29 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής χαρακτήρισε την επίσκεψη ως μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, με τον Μιλέι να επιδιώκει να υποστηρίξει τα δεξιά πολιτικά κόμματα της Ισπανίας.

Ο Μιλέι δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Vox, ο οποίος διεξάγει προεκλογική εκστρατεία σε άλλα μέρη της χώρας. Αντίθετα, έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του Vox και τον διευθυντή του Ιδρύματος Disenso, που συνδέεται με το κόμμα.

Μια πιθανή συνάντηση με την περιφερειακή πρόεδρο της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, του Λαϊκού Κόμματος, την οποία ο Μιλέι περιέγραψε ως φίλη, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η Μαδρίτη καταγγέλλει «ξένη ανάμιξη»

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε απόπειρα «ξένης ανάμιξης», αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αποκάλεσε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ «δικτάτορα» στη Μαδρίτη, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ισπανία.

«Είναι απεχθές» που ο ηγέτης της Αργεντινής «επισκέπτεται τη χώρα μας με μοναδικό στόχο να προσπαθήσει να υποκινήσει ένα κλίμα πόλωσης και βίας μεταξύ των Ισπανών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το ισπανικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι «καταδικάζει σθεναρά τις προσβολές και τις συκοφαντίες» εναντίον του Ισπανού πρωθυπουργού.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Έλμα Σάις ζήτησε «σεβασμό» για τον Πέδρο Σάντσεθ.

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