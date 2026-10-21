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21.10.2026 19:22

«Η Gen Z αναλαμβάνει τα ηνία» – Διαδηλώσεις στις 31 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν οι νέοι της Γερμανίας

21.10.2026 19:22
germany protest

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Διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γερμανίας εξήγγειλε για τις 31 Οκτωβρίου η πρωτοβουλία «Gen Z», υπό το σύνθημα «Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει τα ηνία». Η αστυνομία προετοιμάζεται ήδη για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και για το ενδεχόμενο βίαιων επεισοδίων.

Ως κεντρικά σημεία των διαδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τουλάχιστον 21 μεγάλες πόλεις, αναφέρονται η παιδεία, το κόστος ζωής και η αντίθεση στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. «Παίρνουμε αποστάσεις απολύτως από κάθε μορφή βίας», τόνισε ο συνιδρυτής της πρωτοβουλίας Άκραμ Ζέλο και επισήμανε ότι τα άτομα που δηλώνουν στις αρχές τις κατά τόπους συγκεντρώσεις είναι και υπεύθυνα για την ειρηνική διεξαγωγή τους.

Στην αφίσα της πρωτοβουλίας γίνεται λόγος για «Διαμαρτυρία για τον κόσμο», ενώ εικονίζονται η γερμανική, η παλαιστινιακή και η γαλλική σημαία.

Από την πλευρά των αστυνομικών, ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης (GdP) Γιόχεν Κόπελκε εξέφρασε στην BILD την ανησυχία του και τόνισε ότι η Γερμανία πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της την κατάσταση, την οποία περιέγραψε ως απρόβλεπτη.

«Αυτό που μου δείχνουν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικές μονάδες είναι ότι είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πραγματικά τι θα συμβεί», δήλωσε και πρόσθεσε: «Είναι πολύ θλιβερό αυτό που μου λένε οι συνάδελφοί μου στη Γαλλία. Πρόκειται για μάχες στους δρόμους. Η γερμανική ιστορία δείχνει ότι τα έχουμε βιώσει κι εμείς αυτά. Δεν είναι αδύνατο να συμβούν στη Γερμανία και το γνωρίζουμε από το παρελθόν», τόνισε, με το βλέμμα στα πρόσφατα επεισόδια στη Γαλλία.

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