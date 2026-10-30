Euroleague: Δοκιμασία στην Τουρκία με την Εφές ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μιλάνο ο Ολυμπιακός

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Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Εφές, στο μόλις δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι του φέτος στην Euroleague, έπειτα από 8 αγώνες.

Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει ρεκόρ 7-1 και αναζητά την 3η διαδοχική νίκη του, καθώς το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα επήλθε για τους «πράσινους» κατά την 6η αγωνιστική, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (81-91). Η Αναντολού Εφές θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 3-5 και στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Κι αυτό γιατί την προηγούμενη αγωνιστική (8η) ηττήθηκε εντός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (118-88).

Η Εφές θέλει ν’ αποφύγει μια δεύτερη διαδοχική ήττα και 6η στο σύνολο, έχοντας νικήσει για τελευταία φορά κατά την 7η αγωνιστική, με 89-80 τη συμπατριώτισσά της Μπεσίκτας.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς πάντως γνωρίζει πως το 7-1 ήρθε για την ομάδα του, δίνοντας τα επτά από τα οκτώ παιχνίδια εντός έδρας. Αρχής γενομένης κόντρα στην Εφές, οι «πράσινοι» ξεκινούν μια μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία με συνεχόμενα ματς μακριά από το TCA. O «Ζοτς» προσπάθησε να εξηγήσει στους παίκτες του πως η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ Τελ Αβίβ την προηγούμενη αγωνιστική δεν θα πρέπει να τους επηρεάσει ως προς την ποιότητα της επόμενης αντιπάλου τους. Τους υπενθύμισε δε πως η Εφές έκανε μία μεγάλη νίκη μέσα στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις. Εξάλλου και ο Παναθηναϊκός έφτασε δύσκολα στις δύο τελευταίες νίκες του, αυτές επί των Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τουρκία. Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, μιας και δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και ακόμη βρίσκεται σε διαδικασία προσεκτικής μεταχείρισης. Εκτός παραμένει και ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ως εκ τούτου, ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς θα έχει δεκατρείς παίκτες στη διάθεσή του στην προσεχή αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Πάμπλο Λάσο, για να διαλέξει τελικά με ποιους 12 θα πορευτεί.

Οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη, μέσα από την άμυνά τους. Η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης ανά κατοχή είναι αυτή του Παναθηναϊκού, αφού επιτρέπει 1,02 πόντους στον αντίπαλο σε κάθε κατοχή. Μέσο όρο ο Παναθηναϊκός δέχεται 74 πόντους ανά αγώνα. Επιπρόσθετα, ο Παναθηναϊκός υποχρεώνει τους αντιπάλους τους να σουτάρουν μόλις με 48.8% εντός πεδιάς. Στατιστικό άξιο αναφοράς είναι και αυτό των 14,8 λαθών μέσο όρο των αντιπάλων του. Στην επίθεση, οι «πράσινοι» σημειώνουν 86,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Σουτάρει δε κατά +4.7% καλύτερα από την Εφές στα δίποντα. Την ίδια ώρα, όμως οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο ευστοχούν κατά 11,1% καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στις ελεύθερες βολές. Το ποσοστό ευστοχίας 72,4% του Παναθηναϊκού από τη γραμμή του φάουλ αποτελεί σημείο στο οποίο οι παίκτες του «Ζοτς» πρέπει να βελτιωθούν. Η Εφές σημειώνει 83,6 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ δέχεται 88,5 πόντους μ.ο.

Η Αναντολού Εφές χωρίς τον Μάικ Τζέιμς αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο για τον πρωτοπόρο στη Euroleague, Παναθηναϊκό. Ο πρώην ΝΒΑερ Ντάριο Σάριτς αποτελεί κίνδυνο, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να είναι έτοιμος να τον σταματήσει.

Διαιτητές του αγώνα Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία) και Έντουαρντ Ουντιάνσκι (Ουκρανία).

Ολυμπιακός – Ολύμπια Μιλάνο (21:15)

Οι ερυθρόλευκοι με ρεκόρ 6-2, διανύουν μια εντελώς διαφορετική πορεία από τους Ιταλούς. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, Αρμάνι Μιλάνο, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Παναθηναϊκό στο TCA την Τρίτη (27/10) και έμεινε με μόνο μία νίκη σε οκτώ αγωνιστικές. Η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 1-7, το οποίο μοιράζεται και η Μπασκόνια.

Αναμένεται να φανεί ποιοι εκ των τραυματιών του Ολυμπιακού θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση απέναντι στην Αρμάνι. Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από διάστρεμμα στο δεξί πόδι και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, δύσκολα θα είναι διαθέσιμος, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν θέλει να πιέσει έναν τόσο σημαντικό παίκτη και να διακινδυνέψει να μην τον έχει υγιή σε πιο δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν.

Πάντως, ο Μπαρτζώκας άφησε ένα «παραθυράκι» ανοιχτό για επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ. Δύσκολα φαίνεται πάντως και για τον Γάλλο να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Ο Φουρνιέ ταλαιπωρήθηκε από αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, τραυματισμό που υπέστη στη Βαρκελώνη, ενώ έχει και μία διάταση έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Η αρχική εκτίμηση έλεγε ότι θα ξεκουραστεί για περίπου 20 ημέρες, διάστημα που δεν έχει παρέλθει.

Περισσότερες πιθανότητες ν’ αγωνιστεί συγκεντρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (δάχτυλο του δεξιού ποδιού). Ο Σέρβος σέντερ δεν αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον νεοαποκτηθέντα Τζον Κόντσαρ, ο οποίος είναι σε στάδιο προσαρμογής. Δεν αποκλείεται να βρίσκεται στη δωδεκάδα, με τον Μπαρτζώκα να κρίνει αν θα πατήσει στο παρκέ, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα.

Τιμωρημένος είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και βέβαια δεν υπολογίζεται.

Σε μια στατιστική ανάλυση, ο Ολυμπιακός επιθετικά έχει το «πάνω χέρι» έναντι της Αρμάνι. Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 91,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η ομάδα του Τζιουζέπε Ποέτα, έχει παραγωγικότητα 82,5 πόντους μέσο όρο. Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά έχει κατά 8,1% καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα. Ο Ολυμπιακός δέχεται 6,5 πόντους λιγότερους μέσο όρο από την Αρμάνι.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο θα διευθύνουν οι διαιτητές Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία) και Χουσεΐν Τσελίκ (Tουρκία).

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