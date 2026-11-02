Τέσσερα κακουργήματα για τη ΜΚΟ με τους εράνους για άρρωστα παιδιά -Τα εκατομμύρια και η χειραγώγηση αγώνων

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Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της ΜΚΟ, μέσω της οποίας εξαπατούνταν δωρητές και να υπεξαιρούνταν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τις ακόλουθες πράξεις, κατά περίπτωση:
Οι τέσσερις πρώτες πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η κατηγορία της συμμορίας έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα.
Οι έξι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα, την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής του σωματείου – ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου.
Οι τρεις τελευταίοι συνδέονται με το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.
Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε ένας σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στον μηχανισμό αυτό φέρεται να περιλαμβάνονταν διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικοί λογαριασμοί.
Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.
Παράλληλα, οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιούνταν για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων.
Οι αμοιβές για τις φερόμενες παρεμβάσεις στις διαιτητικές αποφάσεις κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Επιπλέον, περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.
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