Τέσσερα κακουργήματα για τη ΜΚΟ με τους εράνους για άρρωστα παιδιά -Τα εκατομμύρια και η χειραγώγηση αγώνων

Takeaways by to pontiki AI Έξι άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για απάτη μέσω ΜΚΟ, η οποία συγκέντρωνε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για τέσσερα κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για πλημμέλημα περί συμμορίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το παράνομο όφελος από 92 ερανικές δράσεις ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι δικαιούχοι έλαβαν μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν.

Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετεύθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία και στη δωροδοκία παραγόντων για τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα βρίσκονται, κατά περίπτωση, οι έξι συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της ΜΚΟ, μέσω της οποίας εξαπατούνταν δωρητές και να υπεξαιρούνταν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Οι τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες και το πλημμέλημα

Η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τις ακόλουθες πράξεις, κατά περίπτωση:

Απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας.

Δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Συμμορία.

Οι τέσσερις πρώτες πράξεις διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η κατηγορία της συμμορίας έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα.

Οι έξι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στα επόμενα τρία 24ωρα, την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ανάλογα με την περίπτωση. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Ο 37χρονος φερόμενος ιδρυτής της ΜΚΟ και οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής του σωματείου – ΜΚΟ που χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για τις φερόμενες απάτες.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται επίσης η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της γυναίκας, καθώς και παράγοντες διαιτησίας και τοπικού αθλητικού σωματείου.

Οι τρεις τελευταίοι συνδέονται με το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Έρανοι για 74 πρόσωπα – Στα 2,8 εκατ. ευρώ το φερόμενο παράνομο όφελος

Σύμφωνα με την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI, μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.

Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Ο μηχανισμός ξεπλύματος χρήματος και οι 246.000 συναλλαγές

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε ένας σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στον μηχανισμό αυτό φέρεται να περιλαμβάνονταν διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικοί λογαριασμοί.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.

Παράλληλα, οι πιστώσεις σε λογαριασμούς του σωματείου – ΜΚΟ και του βασικού κατηγορουμένου ξεπέρασαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων: Αμοιβές 300 έως 500 ευρώ και χρηματοδότηση ομάδων της Πιερίας

Μέρος των χρημάτων φέρεται να διοχετευόταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιούνταν για την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων.

Οι αμοιβές για τις φερόμενες παρεμβάσεις στις διαιτητικές αποφάσεις κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.

Επιπλέον, περισσότερα από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων της Πιερίας.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

Κατερίνη: Έφοδος των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ στην Πολεοδομία – Τρεις συλλήψεις

Λουτράκι: Η στιγμή της πτώσης των ποδηλάτων – Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο Ιταλός αθλητής (videos)