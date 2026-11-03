Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Δωρεάν ξεναγήσεις στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

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Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υλοποιεί για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Λέσχες Φιλίας στο Μουσείο» σε συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας ευκαιρίες για μάθηση και κοινωνικοποίηση σε άτομα άνω των 65.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, το πρόγραμμα, που υλοποιείται και φέτος με την υποστήριξη της Μotor Oil, περιλαμβάνει εβδομαδιαίες, δωρεάν οργανωμένες ξεναγήσεις από αρχαιολόγο του Μουσείου στις μόνιμες συλλογές του, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ξεναγήσεων στην περιοδική έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue του Μουσείου που ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η επίσκεψη προβλέπει, επίσης, δωρεάν μεταφορά από και προς το Μουσείο ενώ για τις ανάγκες κοινωνικοποίησης και αναψυχής των επισκεπτών, σε κάθε επίσκεψη συμπεριλαμβάνεται θερμό καλωσόρισμα με κέρασμα στο Cycladic Café.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους επισκέπτες μεγαλύτερης ηλικίας δράσεις προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους, φέρνοντάς τους σε επαφή με το Μουσείο και τα εκθέματά του και παράλληλα να τους δώσει την ευκαιρία της κοινωνικοποίησης και της ψυχαγωγίας μέσω μίας επίσκεψης σε Μουσείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περσινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν 31 ξεναγήσεις σε Λέσχες Φιλίας στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 775 άτομα άνω των 65 ετών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Μουσείο επισκέφθηκαν οι Λέσχες ‘Ανω Πετραλώνων, Αγίου Αρτεμίου, Αγίου Ελευθερίου, Αγίου Μελετίου, Ακαδημίας Πλάτωνος, Ανάληψη του Κυρίου, Βοτανικού, Γκράβας, Γκύζη, Ελληνορώσων, Κάτω Πατησίων, Κάτω Πετραλώνων, Κολοκυνθούς, Κολωνού, Κουκακίου, Κυψέλης, Λαμπρινής, Μεταξουργείου, Νέου Κόσμου, Παγκρατίου, Πανόρμου, Πλατείας Αμερικής και Σεπολίων.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υπήρξε πρωτοπόρο καθώς ήδη από το 2016 ξεκίνησε να υλοποιεί προγράμματα για άτομα άνω των 65 ετών, εντός και εκτός Μουσείου.

Τα προγράμματα περιελάμβαναν ξεναγήσεις και εργαστήρια για ΚΑΠΗ ή Λέσχες Φιλίας διαφόρων Δήμων της Αττικής αλλά και εργαστήρια σε μη-κερδοσκοπικά γηροκομεία, για άτομα που αδυνατούσαν να επισκεφθούν το Μουσείο. Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά ωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα άνω των 65 ετών.

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