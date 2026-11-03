Σέρρες: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 36χρονου για τη δολοφονία του πατέρα του

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου Γιώργου Χαντζίδη, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου 2026.

Οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του, που ήταν και το πρόσωπο που τον είχε εντοπίσει νεκρό.

Ο 67χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Ο 36χρονος είχε υποστηρίξει ότι επιχείρησαν να ληστέψουν τον πατέρα του αλλά υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάστηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και βιολογικό υλικό, που εντοπίστηκε στον τόπο της δολοφονίας.

Ο 36χρονος ήταν εξαρχής ο κύριος ύποπτος καθώς ήταν γνωστές ότι διατηρούσε κακές σχέσεις με τον πατέρα του. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και το «Φως στο Τούνελ», με τον 36χρονο να υποστηρίζει ότι έχει κενά μνήμης. «Επειδή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας εδώ και τόσα χρόνια, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και μετά τα ξεχνάω. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα την Πέμπτη το βράδυ, στις 30 Ιουλίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αφού με δείχνει όμως η κάμερα, σίγουρα πήγα. Απλώς μου διαφεύγει».

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