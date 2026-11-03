search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 20:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 18:12

Σέρρες: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 36χρονου για τη δολοφονία του πατέρα του

03.11.2026 18:12
serres

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου Γιώργου Χαντζίδη, που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες την 1η Αυγούστου 2026.

Οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 36χρονου γιου του, που ήταν και το πρόσωπο που τον είχε εντοπίσει νεκρό

Ο 67χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Ο 36χρονος είχε υποστηρίξει ότι επιχείρησαν να ληστέψουν τον πατέρα του αλλά υπέπεσε σε αντιφάσεις. 

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης εξετάστηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και βιολογικό υλικό, που εντοπίστηκε στον τόπο της δολοφονίας. 

Ο 36χρονος ήταν εξαρχής ο κύριος ύποπτος καθώς ήταν γνωστές ότι διατηρούσε κακές σχέσεις με τον πατέρα του. Η υπόθεση είχε απασχολήσει και το «Φως στο Τούνελ», με τον 36χρονο να υποστηρίζει ότι έχει κενά μνήμης. «Επειδή αντιμετωπίζω προβλήματα υγείας εδώ και τόσα χρόνια, έχω κάποια κενά μνήμης. Κάνω κάποια πράγματα και μετά τα ξεχνάω. Εγώ θυμάμαι ότι πήγα την Πέμπτη το βράδυ, στις 30 Ιουλίου. Δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Αφού με δείχνει όμως η κάμερα, σίγουρα πήγα. Απλώς μου διαφεύγει».

Διαβάστε επίσης

«Χωριάτικο»: 25 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ εμπλέκονται στο κύκλωμα – Η χειρόγραφη λίστα του αρχιλογιστή και τα ποσά έως και 60.000 ευρώ

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία Φιρινίδη και Μανησιώτη: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα, είναι εθισμένος στον τζόγο», κατέθεσε η 35χρονη πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Συναγερμός στη Σύρο για εκρηκτικό μηχανισμό στο Crown Iris, τους ειδοποίησαν μέσω ασυρμάτου VHF

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nicolas-cage-new
LIFESTYLE

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

syros new
ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

cavicular
ΚΟΣΜΟΣ

Από το bodybuilding στην ανδρόσφαιρα: Τι σημαίνει το «mogging», που αναδείχθηκε σε λέξη της χρονιάς 

xrysoxoidis kaklamani mhtsotakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες απέτρεψαν πλειστηριασμό σπιτιού ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα: Το ευχαριστώ του πυροσβέστη γιου τους 

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 20:02
nicolas-cage-new
LIFESTYLE

Νίκολας Κέιτζ: Τρύπα «κατάπιε» μέρος του σπιτιού του στο Μαλιμπού – «Είμαι λίγο άστεγος»

syros new
ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

1 / 3