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03.11.2026 18:17

Mήνυμα του Μπρους Σπρίνγκστιν για τις ενδιάμεσες εκλογές: «Η ψήφος μας είναι η φωνή μας, να διασφαλίσετε ότι θα ακουστεί»

03.11.2026 18:17
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Μέσω social media επέλεξε να απευθυνθεί στους εκλεγμένους αξιωματούχους και τους εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, καλώντας τους να τηρήσουν τον όρκο τους στο Σύνταγμα, ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Ο διάσημος μουσικός απηύθυνε έκκληση για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, την ώρα που η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,

Επικαλούμενος τον Τόμας Τζέφερσον, υπενθύμισε στους αξιωματούχους τον όρκο τους να προστατεύουν και να υπερασπίζονται το Σύνταγμα, υπογραμμίζοντας ότι η νομιμοποίηση της κυβέρνησης πηγάζει από τη συναίνεση των κυβερνωμένων και τονίζοντας την ευθύνη των αρχών να διασφαλίσουν την καταμέτρηση των ψήφων και τον σεβασμό στο εκλογικό δικαίωμα.

«Η ψήφος μας είναι η φωνή μας και πρέπει να διασφαλίσετε ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε και το 2020 όταν έχασε τις προεδρικές εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν και είχε επικαλεστεί νοθεία, επαναφέρει το γνωστό του αφήγημα ώστε να το επικαλεστεί ξανά αν οι κάλπες δεν δείξουν αυτό που επιθυμεί και οι Ρεπουμπλικανοί υποστούν ήττα από τους Δημοκρατικούς τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

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