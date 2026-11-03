Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τα 11 κρίσιμα ερωτήματα του Bloomberg για την κάλπη και τον Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Οι Δημοκρατικοί θεωρούνται φαβορί για την επικράτηση στη Βουλή, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει αμφίρροπη με την οικονομική πολιτική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η αυξημένη συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία και τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα καταμέτρησης ενδέχεται να παρατείνουν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων για αρκετές ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει αμφιβολίες για την ακεραιότητα της διαδικασίας, προκαλώντας ανησυχίες για το ενδεχόμενο αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων σε περίπτωση ήττας των Ρεπουμπλικανών.

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Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται φαβορί για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει αμφίρροπη, με την ακρίβεια και την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο.

Συνολικά, κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής, περίπου το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας, καθώς και σημαντικά τοπικά ζητήματα. Η πρόωρη συμμετοχή έχει ήδη ξεπεράσει τα αντίστοιχα επίπεδα των εκλογών του 2022.

Ο Τραμπ, που καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής λόγω των οικονομικών του χειρισμών και του πολέμου του με το Ιράν, περιόδευσε τον τελευταίο μήνα σε ολόκληρη τη χώρα για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Εάν το κόμμα του χάσει την πλειοψηφία σε ένα ή και στα δύο σώματα, η κυβέρνησή του θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυστηρότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και έρευνες.

Τα 11 βασικά ερωτήματα της εκλογικής αναμέτρησης, σύμφωνα με τον οδηγό του Bloomberg:

1. Τι δείχνει η πρόωρη ψηφοφορία;

Περίπου 57 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ψηφίσει μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Εργαστήριο Εκλογών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Σε 27 πολιτείες που καταγράφουν την κομματική εγγραφή όσων ψηφίζουν πρόωρα, το 43% των ψηφοδελτίων που κατατέθηκαν αυτοπροσώπως ή επιστράφηκαν μέσω επιστολικής ψήφου προέρχεται από εγγεγραμμένους Δημοκρατικούς, έναντι 32% από Ρεπουμπλικανούς.

Τα ποσοστά χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία, καθώς πολλοί από τους πρώτους ψηφοφόρους έχουν ισχυρή κομματική ταύτιση και θα συμμετείχαν ούτως ή άλλως. Ωστόσο, συμβαδίζουν με άλλα στοιχεία που δείχνουν ευνοϊκό περιβάλλον για τους Δημοκρατικούς.

2. Ποιος θα κερδίσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων;

Οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές προβλέψεων εμφανίζουν τους Δημοκρατικούς ως φαβορί για την ανάκτηση της πλειοψηφίας.

Το ανεξάρτητο Cook Political Report εκτιμά ότι θα μπορούσαν να κερδίσουν από 12 έως 25 έδρες, με κρίσιμες αναμετρήσεις σε εκλογικές περιφέρειες της Νέας Υόρκης, του Μίσιγκαν, της Φλόριντα και του Τέξας.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις έχουν διαψευστεί στο παρελθόν, ενώ το οικονομικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών στην προεκλογική εκστρατεία ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό σε αμφίρροπες περιφέρειες.

3. Ποιος θα ελέγχει τη Γερουσία;

Η μάχη παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη. Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται τέσσερις επιπλέον έδρες για να αποκτήσουν την πλειοψηφία, με όλες τις πολιτείες όπου επιδιώκουν αυτά τα κέρδη, πλην του Μέιν, να έχουν ψηφίσει τον Τραμπ το 2024.

Η οικονομική δυσαρέσκεια έχει ενισχύσει τις προοπτικές τους ακόμη και στην Αλάσκα, την Αϊόβα, το Κάνσας, το Οχάιο και το παραδοσιακά συντηρητικό Τέξας.

Όλες αυτές οι έδρες κατέχονται σήμερα από Ρεπουμπλικανούς.

4. Πότε κλείνουν οι κάλπες και πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα;

Οι κάλπες κλείνουν σταδιακά, λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας των ΗΠΑ.

Οι πρώτες κλείνουν στις 18:00 της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής, σε περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι. Ακολουθούν στις 19:00 η Τζόρτζια, η Βιρτζίνια και η Νότια Καρολίνα, στις 19:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο και στις 20:00 η Πενσιλβάνια, το Μέιν και το μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και του Μίσιγκαν, μεταξύ άλλων.

Στις 21:00 ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αριζόνα, το Ουισκόνσιν και τις υπόλοιπες περιοχές του Τέξας και του Μίσιγκαν. Ακολουθούν η Νεβάδα στις 22:00, η Καλιφόρνια και άλλες δυτικές πολιτείες στις 23:00, το μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας τα μεσάνυχτα και, στη 01:00 της Τετάρτης, η Χαβάη και το τελευταίο εκλογικό τμήμα στις Αλεούτιες Νήσους.

Σε ώρα Ελλάδας, οι κάλπες κλείνουν από τη 01:00 έως τις 08:00 της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Ορισμένες αναμετρήσεις μπορεί να κριθούν μέσα σε λίγες ώρες. Ωστόσο, η καταμέτρηση επιστολικών και προσωρινών ψηφοδελτίων μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις, ιδίως σε πολιτείες με μικρές διαφορές.

Ορισμένες πολιτείες δέχονται επιστολικές ψήφους και ημέρες αργότερα, εφόσον έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα. Πιθανές επαναληπτικές εκλογές ή επανακαταμετρήσεις μπορεί επίσης να παρατείνουν τη διαδικασία.

Έτσι, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

5. Πώς επηρεάζουν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τις εκλογές;

Το κόστος ζωής αποτελεί βασική ανησυχία των ψηφοφόρων, ενώ η αποδοχή της οικονομικής πολιτικής του Τραμπ παραμένει χαμηλή.

Οι δασμοί του είναι αντιδημοφιλείς, ενώ ο πόλεμος με το Ιράν έχει συμβάλει στην αύξηση των τιμών ενέργειας και βενζίνης, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα ορισμένες πολιτείες όπου κρίνονται έδρες της Γερουσίας.

Ο Τραμπ είχε αρχικά χαρακτηρίσει τις ανησυχίες για την ακρίβεια «απάτη». Στη συνέχεια επιχείρησε να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους, προβάλλοντας μεγάλα έργα σε αμφίρροπες πολιτείες, προβλέποντας μείωση των τιμών ενέργειας μετά τις εκλογές και υποσχόμενος επιταγές 5.000 δολαρίων, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ωστόσο, συχνά δυσκολεύεται να παραμείνει προσηλωμένος στο μήνυμά του.

credit: AP

Παρότι το ΑΕΠ αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 12 μηνών, βασικός δείκτης πληθωρισμού σημείωσε τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη άνοδο εξαμήνου.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg, αυτή η τελευταία εξέλιξη είναι πιθανότερο να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.

6. Γιατί είναι κρίσιμη η αναμέτρηση στο Μίσιγκαν;

Το Μίσιγκαν είναι η μοναδική έδρα της Γερουσίας που κατέχεται από Δημοκρατικό και θεωρείται εξαιρετικά αμφίρροπη. Μια νίκη των Ρεπουμπλικανών στην πολιτεία, όπου επικράτησε ο Τραμπ το 2024, θα μπορούσε να αντισταθμίσει απώλειες αλλού.

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ επικράτησε σε σκληρή εσωκομματική αναμέτρηση της Χέιλι Στίβενς, που υποστηριζόταν από το κομματικό κατεστημένο. Ωστόσο, την Κυριακή η Στίβενς ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη στήριξή της στον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς, αναδεικνύοντας τις διαφωνίες μεταξύ προοδευτικών και μετριοπαθών Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Ελ Σαγιέντ «τζιχαντιστή» και έχει επιτεθεί στη θρησκευτική του πίστη. Εάν εκλεγεί, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ.

Ο Ρότζερς επιχειρεί να προσελκύσει Εβραίους ψηφοφόρους που προβληματίζονται από τις θέσεις του αντιπάλου του για το Ισραήλ.

Ο Ελ Σαγιέντ συνδέει τον Ρότζερς με την αύξηση των τιμών καυσίμων και τους δασμούς του Τραμπ, επιδιώκοντας τη στήριξη της λευκής εργατικής τάξης και των αγροτικών περιοχών.

Η αναμέτρηση είναι μία από τις ακριβότερες στην ιστορία του Μίσιγκαν, σύμφωνα με την AdImpact. Υπέρ του Ελ Σαγιέντ έχουν εκστρατεύσει ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του RealClearPolitics τον εμφανίζει να προηγείται κατά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

7. Γιατί είναι αμφίρροπη η μάχη στο Μέιν;

Το Μέιν είναι η μοναδική πολιτεία που δεν ψήφισε τον Τραμπ το 2024 και εκπροσωπείται στη Γερουσία από Ρεπουμπλικανό: τη Σούζαν Κόλινς, η οποία έχει εκλεγεί για πέντε θητείες.

Ο αρχικός υποψήφιος των Δημοκρατικών, Γκράχαμ Πλάτνερ, αποσύρθηκε τον Ιούλιο έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση. Αντικαταστάθηκε από τον πρώην πρόεδρο της Γερουσίας του Μέιν, Τρόι Τζάκσον, που επιχειρεί να μετατρέψει την αναμέτρηση σε δημοψήφισμα για τις σχέσεις της Κόλινς με τον αντιδημοφιλή Τραμπ.

Η Κόλινς προβάλλει τις διαφοροποιήσεις της από τον πρόεδρο, την εξασφάλιση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης και τις προσπάθειές της να περιορίσει τους δασμούς του.

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση επέκτεινε τις δασμολογικές εξαιρέσεις σε περισσότερα καναδικά προϊόντα, κάτι που θα μπορούσε να ωφελήσει την αγροτική και παράκτια οικονομία του Μέιν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά μικρές διαφορές. Ωστόσο, η Κόλινς έχει διαψεύσει τις προβλέψεις: το 2020, παρότι εμφανιζόταν να χάνει, επικράτησε με διαφορά εννέα μονάδων.

8. Μπορούν οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν στο Τέξας;

Το Τέξας δεν έχει εκλέξει Δημοκρατικό γερουσιαστή από το 1988, ενώ ο Τραμπ επικράτησε το 2024 με διαφορά σχεδόν 14 ποσοστιαίων μονάδων.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κεν Πάξτον θεωρείται ευάλωτος. Είχε κατηγορηθεί για κακούργημα σχετικό με απάτη σε κινητές αξίες και είχε αντιμετωπίσει διαδικασία καθαίρεσης από τη ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Βουλή του Τέξας, με κατηγορίες για δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας.

Οι κατηγορίες για απάτη τελικά αποσύρθηκαν και η πολιτειακή Γερουσία τον αθώωσε.

Από τον Αύγουστο, ο Πάξτον δεν έχει προηγηθεί στον δημοσκοπικό μέσο όρο του RealClearPolitics απέναντι στον Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος επιδιώκει να προσελκύσει ψηφοφόρους πέρα από την κομματική του βάση.

Το Τέξας, πάντως, παραμένει προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, ενώ ανεξάρτητες επιτροπές πολιτικής χρηματοδότησης (super PACs) έχουν διαθέσει μεγάλα ποσά υπέρ του Πάξτον.

Σύμφωνα με στοιχεία της AdImpact και του Cook Political Report έως τις 26 Οκτωβρίου, οι αναμετρήσεις στο Τέξας και το Οχάιο συγκεντρώνουν τις υψηλότερες δαπάνες για προεκλογικές διαφημίσεις στις αμφίρροπες μάχες της Γερουσίας.

9. Τι συμβαίνει με την εκλογική αντιπαράθεση στην Αλάσκα;

Αναστάτωση έχει προκαλέσει δημοσίευμα των «New York Times» για μυστική, επιτυχημένη προσπάθεια στρατολόγησης υποψηφίου με το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, με πιθανό αποτέλεσμα την απόσπαση ψήφων από τον εν ενεργεία γερουσιαστή.

Η Δημοκρατική υποψήφια Μέρι Πελτόλα και η εκστρατεία της αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η υπόθεση ερευνάται σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο Τραμπ ζήτησε την απόσυρση της Πελτόλα και υποστήριξε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη.

Πριν ακόμη δημοσιευτεί το ρεπορτάζ, η κυβέρνησή του είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να εμποδίσει την επικύρωση του αποτελέσματος εάν ο Σάλιβαν ηττηθεί με μικρή διαφορά.

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την προσφυγή την Κυριακή, αλλά ο Τραμπ συνέχισε να διαμαρτύρεται μέσω κοινωνικών δικτύων.

Λόγω του συστήματος ψηφοφορίας με κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά προτίμησης, η διαδικασία στην Αλάσκα θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, με τον έλεγχο της Γερουσίας ενδεχομένως να εξαρτάται από το αποτέλεσμά της.

10. Θα αποδεχθεί ο Τραμπ τα εκλογικά αποτελέσματα;

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δεσμευτεί ανεπιφύλακτα ότι θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου.

Στις 27 Οκτωβρίου, ερωτηθείς εάν θα τα αναγνώριζε σε περίπτωση απώλειας του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, απάντησε: «Θα το κάνω, εφόσον οι εκλογές είναι έντιμες».

Έχει ήδη αρχίσει να αμφισβητεί προκαταβολικά τα αποτελέσματα στην Αλάσκα και έχει εκφράσει αμφιβολίες για τον χρόνο καταμέτρησης των ψήφων.

credit: AP

Οι δηλώσεις του έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι ενδέχεται να αμφισβητήσει αναμετρήσεις στις οποίες θα ηττηθούν Ρεπουμπλικανοί, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να κινητοποιούν νομικές ομάδες.

11. Τι έχει κάνει το υπουργείο Δικαιοσύνης πριν από τις εκλογές;

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει εκτεταμένη προσπάθεια πρόσβασης στους εκλογικούς καταλόγους και διερεύνησης καταγγελιών περί παράνομης ψηφοφορίας.

Έχει καταθέσει αγωγές εναντίον περίπου 30 πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια, ζητώντας πλήρη, μη λογοκριμένα στοιχεία ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα στοιχεία είναι αναγκαία για την ακρίβεια των εκλογικών καταλόγων και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις υπεράσπισης των εκλογικών δικαιωμάτων την κατηγορούν ότι επιχειρεί να παρέμβει στις εκλογικές διαδικασίες των πολιτειών.

Ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν απορρίψει τη συντριπτική πλειονότητα των προσφυγών και το υπουργείο έχει ασκήσει εφέσεις σε ορισμένες υποθέσεις.

Σύμφωνα με δικαστικά στοιχεία, 27 αγωγές έχουν απορριφθεί, ενώ οι περισσότερες πολιτείες κατά των οποίων στράφηκε η κυβέρνηση διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Τη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να υποχρεωθεί η Καλιφόρνια να θέσει στην άκρη χιλιάδες ψηφοδέλτια προσώπων των οποίων την αμερικανική υπηκοότητα αμφισβητεί.

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