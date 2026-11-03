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ΕΛΛΑΔΑ

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03.11.2026 14:31

Το Επιμελητήριο Λέσβου ζητάει από την κυβέρνηση ακτοπλοϊκό σχεδιασμό με Χίο λόγω της αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος»

03.11.2026 14:31
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Επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης απέστειλε το Επιμελητήριο Λέσβου, με αφορμή το κλείσιμο του αεροδρομίου στη Χίο.

Ενόψει της ευρείας σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για αύριο, 4 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, με την επιστολή-παρέμβαση, το επιμελητήριο τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη να ενταχθεί η Λέσβος στον έκτακτο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου.

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι η αναστολή αυτή επηρεάζει άμεσα την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο και τον τουρισμό, καθώς και την καθημερινότητα των κατοίκων και των δύο νησιών. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού ακτοπλοϊκού άξονα, με τη Μυτιλήνη να λειτουργεί ως ενδιάμεσος συγκοινωνιακός κόμβος, ώστε οι κάτοικοι της Χίου να έχουν πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Λέσβου μέσω άμεσων και συντονισμένων ανταποκρίσεων.

Ειδικότερα, με την επιστολή του ζητά την άμεση ένταξη της γραμμής Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς και αντίστροφα στον έκτακτο συγκοινωνιακό σχεδιασμό, με επαρκή και τακτικά δρομολόγια, καθώς και την πύκνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, με στόχο την καθημερινή εξυπηρέτηση τόσο των επιβατών όσο και της μεταφοράς εμπορευμάτων.

Επιπλέον, προτείνει τον πλήρη συντονισμό των δρομολογίων αυτών με τις αεροπορικές πτήσεις από και προς την Αθήνα μέσω του αεροδρομίου της Μυτιλήνης, ώστε να αποφεύγονται οι πολύωρες αναμονές και οι αναγκαστικές διανυκτερεύσεις των ταξιδιωτών από τη Χίο, καθώς και τη δρομολόγηση ταχύτερων πλοίων, είτε ταχυπλόων είτε ταχύτερων συμβατικών, όπου αυτό είναι εφικτό. Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη λήψης ειδικής μέριμνας για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς, καθώς και για την κάλυψη επειγουσών μεταφορικών αναγκών και αεροδιακομιδών ασθενών.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι η Λέσβος και η Χίος πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ενιαίο συγκοινωνιακό σύνολο και όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος συγκοινωνιακής απομόνωσης των νησιών. 

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