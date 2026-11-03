Μισή Πατρίδα | Πρεμιέρα 16 Νοεμβρίου για 4 παραστάσεις | Μικρός Κεραμεικός

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Η προσωπική αφήγηση της λουτράρισσας των χαμάμ της Σμύρνης, συναντά στιγμές και γεγονότα από τον διωγμό των Ελλήνων της Μ. Ασίας.

Ένα ταξίδι μνήμης στη χαμένη πατρίδα όπου στην κύρια αφήγηση υπεισέρχονται παραμυθητικές δοξασίες τής περιοχής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μαγικού ρεαλισμού.

Μια θεατρική μετάπλαση των γεγονότων της ιστορίας με οδηγό μια γυναίκα που συνδιαλέγεται με το εξωπραγματικό στοιχείο του θρύλου.

Το κείμενο της παράστασης βασίστηκε στη ιδέα του βιβλίου της Κώστιας Κοντολέων με τίτλο, «Σιγανά πατώ τη γη»  (εκδ. Έναστρον, 2017) και σε μαρτυρίες γυναικών που έζησαν την καταστροφή της Σμύρνης από το αρχείο του ΕΛΙΑ.

Η προσωπική αφήγηση της λουτράρισσας των χαμάμ της Σμύρνης, συναντά στιγμές και γεγονότα από τον διωγμό των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Ένα ταξίδι μνήμης στη χαμένη πατρίδα όπου στην κύρια αφήγηση υπεισέρχονται παραμυθητικές δοξασίες τής περιοχής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον μαγικού ρεαλισμού.

Μια θεατρική μετάπλαση των γεγονότων της ιστορίας με οδηγό μια γυναίκα που συνδιαλέγεται με το εξωπραγματικό στοιχείο του θρύλου.

Το κείμενο της παράστασης βασίστηκε στη ιδέα του βιβλίου της Κώστιας Κοντολέων με τίτλο, Σιγανά πατώ τη γη (εκδ. Έναστρον, 2017) και σε μαρτυρίες γυναικών που έζησαν την καταστροφή της Σμύρνης από το αρχείο του ΕΛΙΑ.

Κείμενο – Κώστια Κοντολέων Φίλια Δενδρινού

Σκηνοθεσία- Ερμηνεία – Φίλια Δενδρινού

Μουσική Επιμέλεια – Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Κοστούμια – Ευτυχία Παναγοπούλου

Βιογραφικό

Η Φίλια Δενδρινού είναι ηθοποιός και θεατρολόγος.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, του Παν/μίου της Σορβόννης, του Atelier d Ivry και της Δραματικής Σχολής Παρισίων, Ecole d Art Dramatique Charonne. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Arts, Theatre-Drama and Performing Arts, (London,Middlesex University) . Ως ηθοποιός, έχει συνεργαστεί στη Γαλλία με τους σκηνοθέτες : Bepi Monai, Nino Montalto, Th. Chauviereς.

Στην Ελλάδα, ενδεικτικά με τους σκηνοθέτες Ν. Καμτσή , Ν. Αρμάο , Μ. Βολανάκη, Λή Μπρούερ, Τ. Τζαμαργιά, Μ. Σεβαστοπούλου, Κ. Καπελώνη κ.α.

Ως θεατρολόγος-ηθοποιός, έχει διδάξει θέατρο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Α/βάθμια, Β/βάθμια εκπαίδευση, Δραματικές Σχολές, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Παν/μίου Πελοποννήσου, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο)και έχει συνεργαστεί με την κρατική τηλεόραση της ΕΡΤ ως σεναριογράφος και ως επιστημονική σύμβουλος εκπομπών ντοκυμαντέρ που σχετίζονται με το θέατρο.

Γράφει παιδική λογοτεχνία και θεατρικά έργα για παιδιά.

Πληροφορίες

  • Από Δευτέρα 16/11 και κάθε Δευτέρα στις 21:15
  • Διάρκεια 65’
  • Τιμή εισιτηρίου12 ευρώ
  • Θέατρο Μικρός Κεραμεικός
  • Διεύθυνση: Ευμολπιδών 13, (Μετρό Κεραμεικός), Αθήνα
  • Τηλέφωνο: 2103454831

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