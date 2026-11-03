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03.11.2026 08:26

Attica: Συμφωνία με τη Goldair Cargo για ταχύτερες παραδόσεις και ενίσχυση των ηλεκτρονικών της πωλήσεων

03.11.2026 08:26
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Τις υποδομές που υποστηρίζουν το ηλεκτρονικό της κατάστημα ενισχύει η Αττικά Πολυκαταστήματα, αναθέτοντας στη Goldair Cargo υπηρεσίες logistics. Η συνεργασία έρχεται ενώ το ψηφιακό κανάλι εμφανίζει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης και εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για την περίοδο 2026–2030.

Από τις 30 Οκτωβρίου, οι αποστολές των ηλεκτρονικών παραγγελιών των attica πραγματοποιούνται από τις εγκαταστάσεις της Goldair Cargo. Η συμφωνία αφορά υπηρεσίες τρίτου παρόχου logistics, με στόχο να αυξηθεί η δυνατότητα διαχείρισης παραγγελιών και να βελτιωθούν οι χρόνοι εξυπηρέτησης.

Η αλλαγή στηρίζεται στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 23%, ενώ η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 22%. Παράλληλα, το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο ξεπερνά τους 65.000 κωδικούς προϊόντων, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για την οργάνωση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημοσθένης Μπούμης, συνδέει τη συνεργασία με την ανάγκη ανταπόκρισης στην αυξανόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιδίωξη ενιαίας εξυπηρέτησης στα διαφορετικά κανάλια πώλησης. Η ανάπτυξη του e-shop αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της εταιρείας.

Από λειτουργική σκοπιά, η αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων δημιουργεί απαιτήσεις που εκτείνονται πέρα από την προσέλκυση επισκεπτών. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων, η σωστή εκτέλεση μιας παραγγελίας και ο χρόνος παράδοσης επηρεάζουν την ολοκλήρωση της αγοραστικής εμπειρίας και τη δυνατότητα επανάληψης μιας αγοράς.

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται και το επιχειρηματικό περιεχόμενο της συμφωνίας. Η ενίσχυση των υποδομών καλείται να υποστηρίξει μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, διατηρώντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Η επιτυχία θα αποτυπωθεί σε συγκεκριμένους δείκτες, όπως ο χρόνος εκτέλεσης, η ακρίβεια των αποστολών και το κόστος ανά παραγγελία.

Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται το οικονομικό αντικείμενο ή η διάρκεια της συνεργασίας. Επίσης, δεν αναφέρεται ο απόλυτος τζίρος του ηλεκτρονικού καταστήματος, οπότε η αύξηση κατά 23% δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η συμμετοχή του στις συνολικές πωλήσεις.

Η συμφωνία αποτυπώνει, πάντως, την προτεραιότητα που δίνεται στην υποστήριξη του ψηφιακού καναλιού με πρόσθετη επιχειρησιακή δυνατότητα. Για τα attica, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών να συνοδευτεί από αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου όγκου και μετρήσιμη βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών.

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