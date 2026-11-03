ΕΖΑ: Μικρότερες ζημιές με χαμηλότερο τζίρο το 2025 και έμφαση στις πωλήσεις υψηλότερου περιθωρίου κέρδους

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Με περιορισμό των ζημιών, αλλά και υποχώρηση του κύκλου εργασιών, έκλεισε το 2025 για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ). Η εταιρεία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των πωλήσεών της, επιλέγοντας μεγαλύτερη παρουσία σε προϊόντα και εμπορικά κανάλια με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η βελτίωση επιμέρους δεικτών, πάντως, δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε επιστροφή στην καθαρή κερδοφορία.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, έναντι 28,7 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση περίπου 10,5%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υποχώρηση συνδέεται κυρίως με την επιλογή περιορισμού της δραστηριότητας σε λιγότερο αποδοτικά τμήματα της αγοράς και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς πιο κερδοφόρες πωλήσεις στην εστίαση και προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 43%, από 42% την προηγούμενη χρήση. Η ενίσχυση του ποσοστού, ωστόσο, δεν αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση του τζίρου: με βάση τα στρογγυλοποιημένα στοιχεία της ανακοίνωσης, το μεικτό κέρδος υπολογίζεται περίπου στα 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,43 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 9,5% επί των πωλήσεων. Η εταιρεία αναφέρει ότι διατήρησε το περιθώριο EBITDA, χωρίς να παραθέτει στην ανακοίνωση το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρονιάς.

Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν κατά 54%, ενώ οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ, από 3,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 30%. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 10 εκατ. ευρώ. Η ανακοίνωση δεν αναλύει τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη μεταβολή της καθαρής θέσης.

Στο εμπορικό σκέλος, η ΕΖΑ δίνει βάρος τόσο στην εστίαση όσο και στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ετικέτες ΠΕΙΡΑΪΚΗ και CRETAN KINGS είχαν σημαντική συμβολή, κυρίως στο κανάλι HoReCa. Παράλληλα, καταγράφεται ανάπτυξη στις μπύρες χωρίς αλκοόλ EZA ALCOHOL FREE και PILS HELLAS 0.0, χωρίς να δημοσιοποιούνται επιμέρους πωλήσεις ή ποσοστά μεταβολής.

Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνεται από τη συνεργασία με τη Mahou San Miguel και την παρουσία των αποσταγμάτων ΠΙΛΑΒΑΣ. Παραγωγική βάση παραμένει η μονάδα στην Αταλάντη, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Νικήτας Ασπιώτης θέτει ως προτεραιότητες την εμπορική ενίσχυση, την εξέλιξη των προϊόντων και τις συνεργασίες.

Για την επόμενη περίοδο, το βασικό ζητούμενο είναι η βελτίωση του εμπορικού μείγματος να συνδυαστεί με σταθεροποίηση των εσόδων και περαιτέρω περιορισμό των ζημιών. Τα αποτελέσματα του 2025 δείχνουν πρόοδο στην αποδοτικότητα, διατηρώντας ανοιχτή την πρόκληση της επιστροφής σε καθαρά κέρδη.

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