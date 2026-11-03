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03.11.2026 08:15

TOTTIS-BINGO: Συμφωνία με τη LuLu ανοίγει προοπτικές εξαγωγικής ανάπτυξης στα Εμιράτα και στις αγορές του Κόλπου

03.11.2026 08:15
tottis uae

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Πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω του δικτύου λιανεμπορίου της LuLu Group International επιδιώκει η TOTTIS-BINGO, μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον διεθνή όμιλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, όπου η ελληνική εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει την παρουσία των προϊόντων της.

Η συμφωνία καλύπτει το σύνολο του χαρτοφυλακίου της TOTTIS-BINGO, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μάρκες Serenata, Amaretti και Koukouroukou. Δημιουργεί το πλαίσιο για τη διερεύνηση εμπορικών ευκαιριών μέσα από το δίκτυο της LuLu, εντάσσοντας τη συνεργασία στον σχεδιασμό της εταιρείας για αύξηση των εξαγωγών και ανάπτυξη σχέσεων με διεθνείς αλυσίδες λιανικής.

Το συμβόλαιο υπέγραψαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TOTTIS-BINGO, Κωνσταντίνος Τόττης, και ο πρόεδρος της LuLu Group International, Γιουσούφ Άλι (Yusuff Ali M.A.). Η υπογραφή έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στο Conrad Athens The Ilisian, κατά τη διάρκεια του 4ου Στρατηγικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το επόμενο βήμα στις εξαγωγές

Για την TOTTIS-BINGO, το ενδιαφέρον της συνεργασίας βρίσκεται στη δυνατότητα να διευρύνει τα σημεία επαφής των προϊόντων της με καταναλωτές εκτός Ελλάδας. Με την παραγωγή της να παραμένει στη χώρα, η εταιρεία αναζητεί πρόσθετες διεξόδους διάθεσης του χαρτοφυλακίου της, αξιοποιώντας συνεργασίες με οργανωμένα δίκτυα λιανεμπορίου.

Η κάλυψη ολόκληρου του χαρτοφυλακίου δίνει εύρος στη συμφωνία, καθώς η διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής ανάπτυξης αφορά περισσότερες μάρκες και κατηγορίες προϊόντων. Η τελική έκταση της παρουσίας τους στις επιμέρους αγορές θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της συνεργασίας και την εμπορική εφαρμογή της.

Στην ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται η αξία του συμβολαίου, οι προβλεπόμενες ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης των προϊόντων. Επίσης, δεν αναφέρονται συγκεκριμένες χώρες και καταστήματα στα οποία θα ξεκινήσει η διάθεσή τους. Το βάρος, επομένως, περνά πλέον στην εξειδίκευση της συμφωνίας και στη μετατροπή των νέων επαφών σε εξαγωγικές πωλήσεις.

Η συνεργασία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο ενός φόρουμ που συγκέντρωσε θεσμικούς εκπροσώπους, επενδυτές και επιχειρηματικούς φορείς από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κεντρική ομιλία απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του διαδόχου του θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Για την ελληνική εταιρεία, η συμφωνία με τη LuLu προσθέτει έναν ακόμη δίαυλο στην προσπάθεια διεθνούς επέκτασης. Το εμπορικό της αποτύπωμα θα αποσαφηνιστεί καθώς θα προχωρούν οι τοποθετήσεις προϊόντων και θα διαμορφώνεται η παρουσία των σημάτων της στις αγορές ενδιαφέροντος.

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