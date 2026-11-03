Ισόβια σε 43χρονο και τον συνεργό του για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο

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Ένοχους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω 43χρονο και 42χρονο για τη δολοφονία και ληστεία του πατέρα του πρώτου τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση.

Ο 75χρονος Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση είχε λάβει νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία και ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος.

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