search
ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 21:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2026 20:26

Ισόβια σε 43χρονο και τον συνεργό του για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο

03.11.2026 20:26
PERIPOLIKO NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένοχους έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω 43χρονο και 42χρονο για τη δολοφονία και ληστεία του πατέρα του πρώτου τον Ιούνιο του 2022 στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον 43χρονο για την πράξη της ληστείας σε βάρος του πατέρα του, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχος τόσο για τη ληστεία όσο και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι ο γιος του θύματος δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα. Από την πλευρά του, ο 43χρονος αρνήθηκε εκ νέου την κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του θύματος είχε ήδη καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2024 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του πατέρα του, απόφαση κατά της οποίας έχει ασκήσει έφεση.

Ο 75χρονος Γιώργος Καρυώτης είχε βρεθεί νεκρός στις 14 Ιουνίου 2022 μέσα στο σπίτι του, στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, με δεμένα τα χέρια και σχοινί γύρω από τον λαιμό του.

Η υπόθεση είχε λάβει νέα τροπή μετά την κατάθεση γυναίκας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον εντοπισμό γενετικού υλικού που συνέδεε τον 42χρονο με τον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον δικαστηρίου ότι διέπραξε μόνος του τη δολοφονία και ότι ο γιος του θύματος ήταν αθώος.

Διαβάστε επίσης

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία Φιρινίδη και Μανησιώτη: «Δεν είναι τόσα τα χρήματα, είναι εθισμένος στον τζόγο», κατέθεσε η 35χρονη πριν πάρει το δρόμο για τη φυλακή

Σέρρες: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος 36χρονου για τη δολοφονία του πατέρα του

Προκλητικοί οι Ισραηλινοί τουρίστες του Crown Iris: Ουρούσαν έξω από την Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου μπροστά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dietnis diastimikos stathmos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

kae-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Iuliia Mendel
ΚΟΣΜΟΣ

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορείται πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι που μίλησε για αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο

serres
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συνελήφθη ο γιος του Γιώργου Χαντζίδη για τη δολοφονία του

crown-iris
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Σύρου: Εκκενώθηκε το Crown Iris μετά από απειλή για βόμβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

Μοναδικό ρεκόρ - Έλληνας ελαιοπαραγωγός έχει πάρει 100 βραβεία - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αναβρασμός στους ελαιώνες: Αφήνουν αμάζευτες τις ελιές και πάνε... μπλόκα - Ασφυξία από έλλειψη εργατών, ψηλά μεροκάματα και καθυστέρηση επιδοτήσεων

poleodomia-katerinis-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα διαφθοράς στην Πολεοδομία Κατερίνης - Έως 7.000 ευρώ το «γρηγορόσημο»

sintagi-new
CUCINA POVERA

Τραχανάς σούπα με φέτα και σπιτικά κρουτόν

manisioti-firinidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ποια είναι η 35χρονη σύντροφος του Φιρινίδη που συνελήφθη για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το «εικονικό» διαζύγιο και οι εταιρείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 21:56
dietnis diastimikos stathmos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ψήφισαν τρεις Αμερικανοί αστροναύτες

kae-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο»

Iuliia Mendel
ΚΟΣΜΟΣ

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορείται πρώην εκπρόσωπος του Ζελένσκι που μίλησε για αυτούς που πλουτίζουν από τον πόλεμο

1 / 3