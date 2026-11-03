Γαλάζιο μπουμπούκι ο αδελφός του Φιρινίδη της «Παιδικής Χαράς» 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν ήταν μόνο ο εγκέφαλος της απάτης με την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κώστας Φιρινίδης, που είχε εξελιχθεί σε… παράγοντα της τοπικής κοινωνίας της Πιερίας, αρπάζοντας τα χρήματα από εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ήταν και ο αδελφός του, Γιάννης Φιρινίδης, που εκπροσωπούσε από δω κι από κει την «Παιδική Χαρά», δραστηριοποιούνταν σε τομείς «αλληλεγγύης» και ταυτόχρονα κινούνταν με τον αέρα του επιφανούς γαλάζιου στελέχους στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν άλλωστε στελεχάρα της ΝΔ και αυτοδιοικητικός – κάποια στιγμή μάλιστα κυκλοφόρησε ότι τα δύο αδέλφια ενδιαφέρθηκαν να μπουν στον Πιερικό. Όλα αυτά δεν σημαίνουν βέβαια και ποινική εμπλοκή του αδελφού. Είναι απλά μία υποσημείωση για το πώς αντιλαμβάνονταν τα πράγματα αυτός ο κύκλος των ανθρώπων. Και το πώς, κατά διαβολική σύμπτωση πάντα, πρόκειται για ανθρώπους που κινούνται μέσα και δίπλα στη ΝΔ. Αυτό δεν ενοχοποιεί τη ΝΔ – αλίμονο. Αλλά ενδεχομένως δείχνει ότι η ώσμωση με την εξουσία αποθρασύνει.

Απολαύστε…

Διαβάστε επίσης

Χατζής – Μητσοτάκης για ποσοστά εκλογών: «Χλωμό…» – «Είμαι αισιόδοξος»

Η Καρυστιανού για τις φήμες ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές: «Πολύ κακές γλώσσες»

Ο Τσίπρας ήθελε… δίδυμο Κορωνιό-Πρίντεζη, αλλά ο δεύτερος του έριξε άκυρο