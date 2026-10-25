Τουρκία: Εξέδωσε νέα NAVTEX για έρευνες στη Μεσόγειο – Στο επίκεντρο ο αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

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Νέα NAVTEX για υποθαλάσσιες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο εξέδωσε η Τουρκία, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις νότιες τουρκικές ακτές με τα Κατεχόμενα.
Σύμφωνα με την τουρκική Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σε θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από 12 συντεταγμένες.
Η NAVTEX με αριθμό 1049/26 προβλέπει επιστημονικές έρευνες και υποθαλάσσιες εργασίες με τη συμμετοχή τεσσάρων πλοίων, ενώ τα υπόλοιπα σκάφη που πλέουν στην περιοχή καλούνται να διατηρούν απόσταση ασφαλείας.
Στις εργασίες θα συμμετάσχουν τα πλοία Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı, με την περιοχή δραστηριοποίησής τους να εκτείνεται από τις νότιες ακτές της Τουρκίας προς την Κύπρο.
Η νέα NAVTEX έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης τουρκικής αναγγελίας, της 0953/26, που κάλυπτε την περίοδο από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή του τουρκικού ερευνητικού σκάφος «Oruç Reis». Πρόκειται δηλαδή για παράταση του χρονικού διαστήματος των δραστηριοτήτων έως το τέλος του έτους, δεδομένου ότι και οι δύο αφορούν την ίδια θαλάσσια περιοχή.
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