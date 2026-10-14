Πετρέλαιο θέρμανσης: Στα 40 λεπτά η επιδότηση – Στα 20 λεπτά για το diesel κίνησης

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Παρέμβαση για εκατομμύρια νοικοκυριά και οδηγούς ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα και τη θέρμανση.

Το πακέτο μέτρων συνδυάζει άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, πρόσθετες εκπτώσεις από τα διυλιστήρια και οριζόντια αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για όλο τον χειμώνα 2026-2027.Τι αλλάζει στην αντλία από 15 έως 31 Οκτωβρίου

Με τη συνδυασμένη δράση κράτους και διυλιστηρίων, οι τελικές τιμές καταναλωτή μειώνονται αισθητά για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Οι μειώσεις εφαρμόζονται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή αιτήσεις:

Πετρέλαιο Θέρμανσης : Συνολική μείωση 40 λεπτά το λίτρο (20 λεπτά κρατική επιδότηση + 20 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων).

: Συνολική μείωση 40 λεπτά το λίτρο (20 λεπτά κρατική επιδότηση + 20 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων). Diesel Κίνησης : Συνολική μείωση 20 λεπτά το λίτρο (15 λεπτά κρατική επιδότηση + 5 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων).

: Συνολική μείωση 20 λεπτά το λίτρο (15 λεπτά κρατική επιδότηση + 5 λεπτά έκπτωση διυλιστηρίων). Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων (από τις 17/10): Συνολική μείωση 10 λεπτά το λίτρο (από την κρατική επιδότηση).

Το συνολικό κόστος των κρατικών επιδοτήσεων στην αντλία για το 15ήμερο ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά με αρχική εκτιμώμενη τιμή τα 1,95 ευρώ το λίτρο (με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2,00 ευρώ). Με τη μείωση των 40 λεπτών, η τελική τιμή για όλους τους καταναλωτές υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (1,50 έως 1,60 ευρώ ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών). Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 1,35 ευρώ το λίτρο, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης σε σχέση με την περασμένη άνοιξη.

Παράλληλα, αυξάνεται οριζόντια κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για ολόκληρη τη φετινή χειμερινή περίοδο, καλύπτοντας όλα τα επιλέξιμα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ). Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560 ευρώ. Έτσι, για παράδειγμα, νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ, φέτος θα λάβει 650 ευρώ, ενώ νοικοκυριό που δικαιούνταν επίδομα 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά (μεταξύ των οποίων 750.000 χρήστες πετρελαίου θέρμανσης). Όσον αφορά στις πληρωμές, έως τις 10 Νοεμβρίου, αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας αιτήσεων, και έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 θα καταβληθεί η προκαταβολή, η οποία θα είναι επίσης αυξημένη κατά 30%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επιδόματος διαμορφώνεται στα 225 εκατ. ευρώ (πρόσθετο κόστος 52 εκατ. ευρώ)

Όπως επισημαίνουν τα συναρμόδια υπουργεία, το συνολικό πακέτο των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του εισοδήματος ανέρχεται πλέον στα 1,4 δισ. ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι άμεσες επιδοτήσεις καυσίμων, το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το Fuel Pass, οι επιδοτήσεις σε αγρότες και ενοικιαστές, καθώς και οι μόνιμες αυξήσεις στις ενισχύσεις των συνταξιούχων.

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