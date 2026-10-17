Συνελήφθη 62χρονος για το δοχείο με υδρόθειο που βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στον Άγ. Δημήτριο Αττικής

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Σε μια σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση του δοχείου με επικίνδυνο υλικό, και συγκεκριμένα υδρόθειο, το οποίο εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε κάδο απορριμμάτων, στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη ένας 62χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί διαχείρισης αποβλήτων.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε το δοχείο με το υδρόθειο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και το ανέσυραν από τον κάδο, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών. Στη συνέχεια αυτό παρελήφθη από ομάδα ειδικών.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό καθώς και Ειδική Ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Επίσης κινητοποιήθηκε κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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