Θρίλερ με εξαφάνιση μοναχού: Έφυγε από τα Γιαννιτσά για να ζήσει ως ασκητής και χάθηκαν τα ίχνη του στα βάθη της Τουρκίας – Οι αναζητήσεις της οικογένειας

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Ένα ταξίδι ζωής, με προορισμό τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου από όπου κατάγεται η οικογένειά του, εξελίχθηκε σε θρίλερ για τον μοναχό Ιωσήφ κατά κόσμον Νικόλα Τσιγκόζη.

Ο 58χρονος μοναχός έφυγε από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών, με προορισμό την Τουρκία, αποφασισμένος να φτάσει στον Πόντο και την Καππαδοκία, τόπους που συνδέονταν βαθιά με τις ρίζες του και το όραμά του να ζήσει ως ασκητής.

Τα ίχνη του όμως χάθηκαν μέσα στην απέραντη τουρκική επικράτεια, βυθίζοντας την οικογένειά του στην αγωνία.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Ορθόδοξος μοναχός; Κατάφερε να φτάσει στους τόπους που ονειρευόταν ή συνέβη κάτι που ανέκοψε την πορεία του; Οι δικοί του άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις και ένα σημάδι ζωής.

Η αδελφή του Ευαγγελία περιγράφει την πορεία του στον μοναχισμό, αλλά και τις συνθήκες που τον οδήγησαν να επιστρέψει προσωρινά στο πατρικό του σπίτι.

«Ο αδελφός μου ανήκει στο σχήμα του μοναχισμού. Το 2003 ήταν στο Άγιον Όρος και μετέβη μετά στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά. Ακολούθησε τον ηγούμενό του στην Ελασσόνα και έκανε και κουρά. Από Νικόλαος μετονομάστηκε σε Ιωσήφ, αλλά το μοναστήρι ορφάνεψε από ηγούμενο και το διάστημα της μετάβασης του σε άλλο μοναστήρι, έμενε μαζί μου στο πατρικό μας».

Η αδελφή του Ευτυχία, που ζει στη Θεσσαλονίκη, περιγράφει τις ώρες της αγωνίας αμέσως μετά την εξαφάνισή του.

«Το πρωί της 23ης Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, έφυγε ο αδερφός μου. Πήγα στο χωριό μας το Μυλότοπο στα Γιαννιτσά. Ξεκινήσαμε να τον ψάχνουμε, αλλά δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Πήγα στην αστυνομία, το δήλωσα, αλλά έκανα και τον συνειρμό στο μυαλό μου ότι ανέφερε συνέχεια την Κωνσταντινούπολη και πήγαμε να ψάξουμε στα τρένα. Εκεί ήταν ένα ταξιδιωτικό γραφείο και βρήκαμε ότι ένα εισιτήριο κόπηκε στο όνομά του. Επιβεβαιώσαμε αργότερα ότι ανέβηκε στο λεωφορείο για Τουρκία».

Υπήρξε επικοινωνία της οικογένειας με το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, από όπου φέρεται να επιβεβαιώθηκε ότι είχε εμφανιστεί ένας άνδρας που αναζητούσε τρόπο να ταξιδέψει προς την Τραπεζούντα.

«Ο αδελφός μου από τον Καναδά πήρε τηλέφωνο στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Εγώ είχα ενημερώσει και την αστυνομία και μας είπαν ότι όντως ήρθε ένας κύριος που δεν φορούσε ράσα, με ταξί και έψαχνε πώς να πάει στην Τραπεζούντα».

Οι υπάλληλοι του προξενείου σύμφωνα με την οικογένεια είδαν το διαβατήριο του και του έδωσαν οδηγίες για να μεταβεί στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την περιοχή του Πόντου.

Η πληροφορία αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που προσπαθεί να αξιοποιήσει η οικογένεια, προκειμένου να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του μετά την άφιξή του στην Τουρκία.

«Η Ίντερπολ και το ελληνικό προξενείο στην Τουρκία έχουν ενημερωθεί», αναφέρει η αδελφή του Ευαγγελία.

«Το ταξίδι στην Τουρκία δεν ήταν μια ξαφνική ή τυχαία απόφαση. Είχε διακαή πόθο να πάει στον Πόντο. Έλεγε ότι θέλει να γίνει ασκητής».

Η οικογένεια θεωρεί ότι οι έρευνες θα πρέπει να εστιαστούν στις περιοχές που ο μοναχός επιθυμούσε να επισκεφθεί.

«Θέλουμε να μάθουμε… Ζει; Είναι καλά;»

Ο 58χρονος μοναχός έχει γκρίζα μακριά μαλλιά, πιασμένα σε κοτσίδα, γκρίζο μουστάκι και κοντοκουρεμένο μούσι, πράσινα μάτια, ύψος 1,64μ και είναι κανονικού βάρους.

Το «Τούνελ» στην προσπάθεια του να φωτίσει αυτή την μυστηριώδη εξαφάνιση ενός ιδιαίτερα αγαπητού σε όλους ανθρώπου, άπλωσε γέφυρα επικοινωνίας με το Προξενείο της Κωνστατινούπολης.

Όπως αναφέρουν στην απάντηση που έστειλαν στην εκπομπή άτομο που μοιάζει στον αγνοούμενο, προσήλθε στα γραφεία τους το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου.

“Ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τρόπους μετάβασής του στην περιοχή του Πόντου. Καθώς επρόκειτο για μη εργάσιμη ημέρα, κατόρθωσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον αρμόδιο υπάλληλο στον αριθμό έκτακτης ανάγκης της Αρχής, με χρήση κινητού τηλεφώνου που άνηκε, ωστόσο, σε τρίτο πρόσωπο. Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, αδελφός του αγνοούμενου επικοινώνησε για πρώτη φορά μαζί μας.”

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