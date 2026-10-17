«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου!»: Πέθανε η Μιλού, η αξιαγάπητη «κοντή» σκυλίτσα που αγάπησε η Ελλάδα

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«Εφυγε» από τη ζωή η Μιλού, η σκυλίτσα που έγινε η διάσημη από τα βίντεο που ανέβαζε ο κηδεμόνας της, Γρηγόρης Κορπίδης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «κοντή», όπως την αποκαλούσε χαϊδευτικά, με το χαρακτηριστικό γάβγισμα πέθανε σε ηλικία 16 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Γρηγόρης Κορπίδης γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσω ανάρτησής του, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης.

«Έφυγε το Μιλουκάκι μου. Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου», γνωστοποίησε.

«Οι θάλασσες θα μας ενώνουν για πάντα κοριτσάκι μου! Καλό σου ταξίδι! Εις το επανιδείν…», έγραψε στο συγκινητικό του αντίο.

«Έχει κουραστεί το κοριτσάκι μου»

Πριν λίγο καιρό είχε κάνει γνωστό πως το τζακ ράσελ, που κέρδισε με τα καμώματά του το διαδίκτυο, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και πως ήρθε η ώρα για το οδυνηρό «αντίο».

«Πήγα το κοριτσάκι μου στη θάλασσα, να τη δει για μια τελευταία φορά. Να της χαρίσω ακόμα μία στιγμή σε ένα μέρος που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το πόσο πονάω», ανέφερε ο κηδεμόνας της.

Και πρόσθεσε: «Ελπίζω όλα όσα μοιράζομαι μαζί σας εδώ μέσα όλα αυτά τα χρόνια, να σας θυμίζουν να αφιερώνετε ποιοτικό χρόνο στα ζωάκια σας. Να ανακαλύπτετε τι τα κάνει χαρούμενα και να τους χαρίζετε τέτοιες στιγμές. Γιατί η αγάπη μας γι’ αυτά δεν είναι μόνο όσα νιώθουμε. Είναι και όσα φροντίζουμε να ζήσουν κοντά μας».

»Οι εξετάσεις μας δεν βγήκαν καλές, ο γιατρός δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Έχει κουραστεί μωρέ το κοριτσάκι μου, το βλέπω. Ξέρω τι έρχεται αλλά δεν μπορώ, πώς αποχαιρετάς ένα πλάσμα που σημαίνει τόσα πολλά για σένα, 16 χρόνια τώρα; Ξέρω μόνο ότι δεν θέλω να υποφέρει άλλο το κοριτσάκι μου, δεν της αξίζει».

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