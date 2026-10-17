search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 16:16

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιχείρησε να εισάγει πάνω από 18 κιλά κάνναβης

17.10.2026 16:16
aerodromio_makedonia2003

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης στον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», 22χρονη αλλοδαπή, η οποία ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω της αεροπορικής οδού, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση, εξακρίβωση, διασταύρωση και ανάλυση στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ ατόμων (profiling), εντοπίστηκε η κατηγορούμενη, η οποία αφίχθη στη Θεσσαλονίκη με πτήση προερχόμενη από τη Βαρκελώνη Ισπανίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη στον χώρο των αφίξεων να μεταφέρει σε πλαστική αποσκευή δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 650 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Ρόδος: Σύλληψη 42χρονου έπειτα από τροχαίο του 11χρονου γιου του με πατίνι

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε διανομέα στο κεφάλι με κατσαβίδι και τον λήστεψε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

kid
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: 27χρονη άφησε τα 2χρονα δίδυμα παιδιά της μόνα στο σπίτι – Συνελήφθη από αστυνομικούς

vomva pretenderis
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε δώμα ταράτσας – Επί τόπου το ΤΕΝΞ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 18:24
epoikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε ευρωπαϊκή διπλωματική συνοδεία και ξυλοκόπησαν Γάλλο δήμαρχο

nikos_xardalias_antiplimirika
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

1 / 3