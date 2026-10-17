Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

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Στις λίστες Stanford και Elsevier με το κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως περιλαμβάνεται για έβδομη συνεχή χρονιά ο Χάρης Δούκας, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του. Η διάκριση αφορά τόσο τη συνολική ακαδημαϊκή του πορεία όσο και την ετήσια κατάταξη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε τη χαρά και την τιμή του που βρίσκεται ανάμεσα σε πολλές εξαιρετικές ερευνήτριες και ερευνητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των συνεργατών του.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη αναγνώριση «αντικατοπτρίζει όχι την προσωπική ακαδημαϊκή αριστεία αλλά την υποδειγματική ομαδική δουλειά» της επιστημονικής μονάδας του στο Decision Support Systems Laboratory – EPU του ΕΜΠ.

Παράλληλα, συνέδεσε την επιστημονική γνώση με την καθημερινή δουλειά στην πόλη: «Στο Δήμο της Αθήνας αξιοποιούμε, με τους συνεργάτες μας, αυτή την γνώση για να λύσουμε καθημερινά κρίσιμα ζητήματα», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Και συνεχίζουμε!».

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