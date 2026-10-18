search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 16:30
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2026 08:05

ΕΑΒ: Επιστροφή σε λειτουργικά κέρδη και νέες επενδύσεις μετά από χρόνια μεγάλων οικονομικών προβλημάτων

18.10.2026 08:05
f16v eab

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών καταγράφει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο ζημιών και λειτουργικών δυσκολιών. Η αύξηση των εσόδων, η ανάκαμψη κρίσιμων αμυντικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δραστηριοτήτων διαμορφώνουν διαφορετικές προοπτικές για την εταιρεία, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της ΕΑΒ ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15%. Ακόμη σημαντικότερη είναι η επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε περίπου 5 έως 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 49,6 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 18,2 εκατ. ευρώ, από μόλις 3,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Πίσω από τη βελτίωση βρίσκεται η αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένα αμυντικά προγράμματα, με σημαντικότερο την αναβάθμιση των ελληνικών μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης η ανάπτυξη του συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος» και η συνεργασία με τη γερμανική Diehl Defence για το πυραυλικό σύστημα IRIS-T.

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κατασκευαστικού προγράμματος αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του κύκλου εργασιών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των διεθνών συμβάσεων για την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Στο επενδυτικό πεδίο, η ΕΑΒ προωθεί την ανάπτυξη νέων υποδομών, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ελέγχου και Συναρμολόγησης Μικροδορυφόρων και εγκαταστάσεις ελέγχου εκτοξευτήρων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα κυρίως από το 2027 και μετά.

Ωστόσο, η προσπάθεια ανασυγκρότησης συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και κεφαλαιουχικών επενδύσεων ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε το 2025 στα 59,1 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετες πιέσεις δημιουργούν οι καθυστερήσεις στην προμήθεια ανταλλακτικών, οι απαιτήσεις προκαταβολών από διεθνείς προμηθευτές και οι περιορισμοί ρευστότητας. Ανοιχτή παραμένει επίσης η διευθέτηση της παλαιάς σύμβασης για το σύστημα επικοινωνιών «ΕΡΜΗΣ».

Στο τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων να αποκτήσει διάρκεια και να συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικότητας. Η άνοδος των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά η αξιοποίησή τους προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση και αποτελεσματική διαχείριση των νέων παραγγελιών.

Διαβάστε επίσης:

EMGF Forum: Επιταχύνοντας τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη

Envolve: Επενδύει σε πέντε startups και ανοίγει νέο κύκλο χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος EnvolveXL φέτος

Βαρβαγιάννης: Πάνω από 25.500 επισκέπτες στο μουσείο ούζου από σχεδόν 60 χώρες φέτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodopi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν αεροσκάφη

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» – Το σχόλιο για Χρηστίδου – Νεδέλκο

syntrivi pieria
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

moystakas-kori-new
LIFESTYLE

Αλεξία Μουστάκα: «Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο – Μου έκρυβε πόσο σοβαρή ήταν η κατάστασή του»

papas-leon
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πάπας ευλόγησε τους πιστούς και τους ευχαρίστησε για την στήριξή τους – «Ξαναρχίζω, βαθμιαία, τις δραστηριότητές μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως για 7η συνεχή χρονιά

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

kinigos
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Στο χειρουργείο 45χρονος μετά από τραυματισμό στην κοιλιά κατά τη διάρκεια κυνηγιού

aerodromio_makedonia2003
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» που επιχείρησε να εισάγει πάνω από 18 κιλά κάνναβης

nipiagogeio
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ισόβια σε ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου που δηλητηρίασε 235 παιδιά με μόλυβδο - Έβαζε χρώμα στο φαγητό για να είναι πιο... όμορφο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.10.2026 16:29
rodopi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στη Ροδόπη – Επιχειρούν αεροσκάφη

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» – Το σχόλιο για Χρηστίδου – Νεδέλκο

syntrivi pieria
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκροί οι δύο πιλότοι του μονοκινητήριου αεροσκάφους που συνετρίβη (Video)

1 / 3