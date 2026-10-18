ΕΑΒ: Επιστροφή σε λειτουργικά κέρδη και νέες επενδύσεις μετά από χρόνια μεγάλων οικονομικών προβλημάτων

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Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών καταγράφει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο ζημιών και λειτουργικών δυσκολιών. Η αύξηση των εσόδων, η ανάκαμψη κρίσιμων αμυντικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δραστηριοτήτων διαμορφώνουν διαφορετικές προοπτικές για την εταιρεία, χωρίς ωστόσο να έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της ΕΑΒ ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15%. Ακόμη σημαντικότερη είναι η επιστροφή σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς τα EBITDA διαμορφώθηκαν περίπου στα 3,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε περίπου 5 έως 5,2 εκατ. ευρώ, έναντι 49,6 εκατ. ευρώ το 2024. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 18,2 εκατ. ευρώ, από μόλις 3,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Πίσω από τη βελτίωση βρίσκεται η αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένα αμυντικά προγράμματα, με σημαντικότερο την αναβάθμιση των ελληνικών μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης η ανάπτυξη του συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών «Κένταυρος» και η συνεργασία με τη γερμανική Diehl Defence για το πυραυλικό σύστημα IRIS-T.

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κατασκευαστικού προγράμματος αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του κύκλου εργασιών, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των διεθνών συμβάσεων για την οικονομική πορεία της επιχείρησης.

Στο επενδυτικό πεδίο, η ΕΑΒ προωθεί την ανάπτυξη νέων υποδομών, μεταξύ των οποίων το Κέντρο Ελέγχου και Συναρμολόγησης Μικροδορυφόρων και εγκαταστάσεις ελέγχου εκτοξευτήρων. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα κυρίως από το 2027 και μετά.

Ωστόσο, η προσπάθεια ανασυγκρότησης συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και κεφαλαιουχικών επενδύσεων ξεπερνούν τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε το 2025 στα 59,1 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετες πιέσεις δημιουργούν οι καθυστερήσεις στην προμήθεια ανταλλακτικών, οι απαιτήσεις προκαταβολών από διεθνείς προμηθευτές και οι περιορισμοί ρευστότητας. Ανοιχτή παραμένει επίσης η διευθέτηση της παλαιάς σύμβασης για το σύστημα επικοινωνιών «ΕΡΜΗΣ».

Στο τραπέζι βρίσκονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η προοπτική εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων να αποκτήσει διάρκεια και να συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικότητας. Η άνοδος των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά η αξιοποίησή τους προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότηση και αποτελεσματική διαχείριση των νέων παραγγελιών.

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