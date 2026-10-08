Βαρβαγιάννης: Πάνω από 25.500 επισκέπτες στο μουσείο ούζου από σχεδόν 60 χώρες φέτος

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Την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τον γαστρονομικό και βιομηχανικό τουρισμό καταγράφει το Μουσείο Βαρβαγιάννη, το οποίο υποδέχθηκε περισσότερους από 25.500 επισκέπτες από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι επισκέπτες προέρχονταν από σχεδόν 60 διαφορετικές εθνικότητες, στοιχείο που αποτυπώνει τη διεθνή απήχηση ενός προϊόντος άμεσα συνδεδεμένου με την ελληνική παραγωγή και ιδιαίτερα με τη Λέσβο.

Το μουσείο παρουσιάζει την πορεία του ούζου Βαρβαγιάννη και την εξέλιξη της παραγωγής του από το 1860 έως σήμερα, μέσα από αντικείμενα, εξοπλισμό και αρχειακό υλικό που συνδέονται με την απόσταξη και την οικογενειακή ιστορία της επιχείρησης.

Η επισκεψιμότητα του μουσείου δείχνει, παράλληλα, πώς μια παραγωγική δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσει πρόσθετη τουριστική και πολιτιστική διάσταση.

Στους επισκέπτες του εννεαμήνου περιλαμβάνονται ταξιδιώτες από την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και την Ασία.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στη γενικότερη τάση επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών να αξιοποιούν την ιστορία, τον τόπο παραγωγής και τις παραδοσιακές μεθόδους ως μέρος της εταιρικής τους ταυτότητας και της επαφής τους με το καταναλωτικό κοινό.

Στην περίπτωση της Βαρβαγιάννη, το μουσείο λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης της παραγωγής ούζου με την τοπική ιστορία της Λέσβου, παρουσιάζοντας παράλληλα τη διαδικασία μεταφοράς της τεχνογνωσίας από γενιά σε γενιά.

Η ιστορία της Ποτοποιίας Βαρβαγιάννη ξεπερνά πλέον τα 165 χρόνια, με την εταιρεία να διατηρεί την παραγωγική της βάση και τη σύνδεσή της με τον τόπο όπου αναπτύχθηκε.

Το μουσείο αποτελεί μέρος αυτής της παρουσίας, καθώς δεν λειτουργεί μόνο ως χώρος έκθεσης ιστορικών αντικειμένων, αλλά και ως εργαλείο προβολής της παραγωγικής διαδικασίας και της ιστορίας του ελληνικού αποστάγματος σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στην οποία εντάσσονται επιχειρήσεις που διατηρούν την παραγωγή, την ιδιοκτησία και την έδρα τους στην Ελλάδα.

Η επίδοση των 25.500 επισκεπτών μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του έτους δημιουργεί για την Ποτοποιία Βαρβαγιάννη ένα επιπλέον κανάλι επαφής με το διεθνές κοινό, πέρα από την παραδοσιακή εμπορική διάθεση των προϊόντων της.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τη δυνατότητα ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων με μακρά ιστορία να αξιοποιούν την εταιρική και παραγωγική κληρονομιά τους όχι μόνο ως στοιχείο ταυτότητας, αλλά και ως μέρος της τουριστικής εμπειρίας που προσφέρει ο τόπος στον οποίο δραστηριοποιούνται.

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