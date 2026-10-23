SUPERBET: Το «ΟΛΟΙ SUPER» συνδέει τον αθλητισμό με αιμοδοσία, συμπερίληψη και κοινωνική στήριξη στην Ελλάδα

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Ένα νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με επίκεντρο τον αθλητισμό, την εθελοντική αιμοδοσία και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρουσίασε η SUPERBET, διευρύνοντας τις πρωτοβουλίες της στην ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα «ΟΛΟΙ SUPER» αναπτύσσεται σε συνεργασία με μεγάλους αθλητικούς συλλόγους και κοινωφελείς οργανισμούς, περιλαμβάνοντας δράσεις τόσο πανελλαδικής όσο και τοπικής εμβέλειας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αθλητισμού, θεσμικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της απήχησης του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ για την κινητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα κοινωνικής προσφοράς.

Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί η SUPER BLOOD LEAGUE, ένα πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και τη Superbet League 2. Μέσα από οργανωμένες αιμοδοσίες σε διαφορετικές πόλεις, οι φίλαθλοι θα μπορούν να προσφέρουν αίμα υποστηρίζοντας παράλληλα την ομάδα τους, η οποία θα συγκεντρώνει βαθμούς σε μια ιδιαίτερη κατάταξη κοινωνικής προσφοράς.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν η Chief Marketing & Commercial Officer της ΕΠΟ, Μαρία Γκούμα, ο πρόεδρος της Superbet League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ευθύνη των αναγνωρίσιμων αθλητών να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Συνεργασίες με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφορά συνεργασίες με τρεις μεγάλους ελληνικούς συλλόγους.

Με τον ΠΑΟΚ και τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος προωθούνται δράσεις συμπερίληψης, μεταξύ των οποίων η εκπαίδευση του προσωπικού της ΠΑΕ σε ζητήματα αναπηρίας και η ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, με προοπτική την απασχόληση ατόμων με σύνδρομο Down.

Σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός δημιουργείται η Κοινωνική Κερκίδα «ΟΛΟΙ SUPER», μέσω της οποίας παιδιά, νεαροί αθλητές και άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αγώνες μπάσκετ. Τη σημασία της πρωτοβουλίας επισήμανε ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπενιώτης.

Αντίστοιχα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον οργανισμό A Little Shelter αναπτύσσονται δράσεις προστασίας και υιοθεσίας ζώων συντροφιάς. Η ιδρύτρια του οργανισμού, Κατρίνα Τσάνταλη, ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζο και τη SUPERBET για τη στήριξη της πρωτοβουλίας προβολής του A Little Shelter στη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάστηκε με τη Humanity Greece για την ενίσχυση 11 οικογενειών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό τον περασμένο Αύγουστο, καλύπτοντας ανάγκες σε ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό και υλικά αποκατάστασης κατοικιών.

Η επένδυση στην Ελλάδα και ο κοινωνικός ρόλος

Ο General Manager της SUPERBET Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, συνέδεσε το πρόγραμμα με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι αφενός η ενίσχυση του τομέα gametech και αφετέρου η υποστήριξη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται.

Από την πλευρά του, ο Marketing Director, Κυριάκος Φουρνιάδης, υπογράμμισε ότι βασικός προσανατολισμός του «ΟΛΟΙ SUPER» είναι η δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εταιρικής υπευθυνότητας και στην αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς.

Τον ρόλο του πρεσβευτή κοινωνικής ευθύνης του προγράμματος αναλαμβάνει ο διεθνής ποδοσφαιριστής Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος συμμετείχε στην παρουσίαση μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η SUPERBET επιχειρεί να συνδυάσει την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά με ένα οργανωμένο πλαίσιο κοινωνικών συνεργασιών, η αποτελεσματικότητα του οποίου θα κριθεί από τη συμμετοχή των πολιτών και τη συνέχεια των δράσεων.

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