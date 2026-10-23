Basketgate: Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζονται τα πρωταθλήματα σαν να μη συμβαίνει τίποτα;

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Υπάρχει ένα ερώτημα που όσο περνούν οι ώρες γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθεί: Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζονται κανονικά τα πρωταθλήματα μπάσκετ αυτό το Σαββατοκύριακο;

Όχι επειδή πρέπει να θεωρηθεί κάποιος ένοχος πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει απολύτως για τον Βαγγέλη Λιόλιο, τους διαιτητές και όλους όσοι κατηγορούνται. Άλλο όμως η ποινική ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων και εντελώς άλλο η θεσμική αξιοπιστία μιας διοργάνωσης.

Και αυτή τη στιγμή η δεύτερη έχει δεχθεί ένα πρωτοφανές πλήγμα. Η Δικαιοσύνη δεν ερευνά ένα μεμονωμένο περιστατικό, ούτε μια καταγγελία για ένα σφύριγμα. Στη δικογραφία υπάρχουν καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων, χρηματικά ανταλλάγματα και παρεμβάσεις ακόμη και στους ορισμούς διαιτητών.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, διαιτητές, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης, ο οποίος είναι μέλος της ΚΕΔ, και ο Ηλίας Κορομηλάς, ειδικός σύμβουλος για θέματα διαιτησίας. Η ίδια η ΕΟΚ είχε ανακοινώσει ότι την ΚΕΔ αποτελούν οι Στέλιος Κουκουλεκίδης, Δημήτρης Μπήτης και Αναστάσιος Πηλοΐδης, με τον Κορομηλά στον ρόλο του ειδικού συμβούλου.

Ποιος εγγυάται σήμερα το αδιάβλητο των ορισμών;

Κι όμως, μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι ορισμοί διαιτητών, κομισάριων και παρατηρητών για τους αγώνες συνεχίζονται. Τίθεται ευθέως ζήτημα νομιμότητας των ορισμών του Σαββατοκύριακου, καθώς έγιναν από μία ΚΕΔ στην οποία συμμετείχε ο Πηλοΐδης και με σύμβουλο τον Κορομηλά, ενώ αμφότεροι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για ισχυρισμό του συγκεκριμένου μέσου και όχι για δικαστική κρίση περί ακυρότητας των ορισμών.

Το πραγματικό ζήτημα όμως είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ο επίσημος Κανονισμός Διαιτησίας της ΕΟΚ προβλέπει ότι η ΚΕΔ έχει την αρμοδιότητα για την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο διαιτητών, παρατηρητών και κομισάριων. Δηλαδή, μιλάμε ακριβώς για τον μηχανισμό που βρίσκεται στην καρδιά της αξιοπιστίας κάθε πρωταθλήματος.

Όταν λοιπόν η δικαστική έρευνα αγγίζει πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της Ομοσπονδίας και στον ίδιο τον χώρο της διαιτησίας, ποιος μπορεί να εγγυηθεί στους συλλόγους, στους αθλητές και στους φιλάθλους ότι οι διαδικασίες που συνεχίζονται σήμερα είναι απολύτως θωρακισμένες από τις σκιές που ερευνά η Δικαιοσύνη;

Δεν αρκεί η απάντηση «οι υπόλοιποι συνεχίζουν». Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα προσώπων. Υπάρχει πλέον ισχυρή αίσθηση διαβλητότητας ενός ολόκληρου μηχανισμού, η οποία από μόνη της πλήττει την αξιοπιστία των διοργανώσεων.

Ο Βρούτσης «παγώνει» τα χρήματα, αλλά η μπάλα συνεχίζει να παίζεται

Η μεγαλύτερη αντίφαση βρίσκεται στην ίδια την αντίδραση της Πολιτείας. Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις προβλεπόμενες κρατικές επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ και ζήτησε έκτακτο δημοσιονομικό και διαχειριστικό έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 και 2026, καθώς και έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Άρα η Πολιτεία αναγνωρίζει εμπράκτως ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Αρκετά σοβαρή για να σταματήσει η χρηματοδότηση, αλλά όχι αρκετά σοβαρή για να σταματήσει για λίγες ημέρες η αγωνιστική δραστηριότητα;

Εδώ βρίσκεται το παράδοξο. Μια προσωρινή αναβολή μιας αγωνιστικής δεν αποτελεί καταδίκη κανενός. Δεν παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας. Θα μπορούσε αντιθέτως να λειτουργήσει ως στοιχειώδης πράξη θεσμικής αυτοπροστασίας του ίδιου του ελληνικού μπάσκετ, μέχρι να υπάρξει νέα, απολύτως καθαρή και αδιαμφισβήτητη διαδικασία για τους ορισμούς και τη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων. Άλλωστε, ήδη είχε τεθεί στο τραπέζι το ενδεχόμενο αναβολής των πρωταθλημάτων όλων των κατηγοριών.

Και υπάρχει ακόμη μία ειρωνεία. Μόλις πριν από έναν μήνα η ΕΟΚ παρουσίαζε το νέο σύστημα ορισμού διαιτητών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ως «επανάσταση», η οποία θα εξασφάλιζε αντικειμενικότητα και θα απέκλειε την ανθρώπινη παρέμβαση. Η ίδια όμως ξεκαθάριζε ότι την ευθύνη των ορισμών εξακολουθούν να έχουν οι ΚΕΔ.

Το ελληνικό μπάσκετ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή επικοινωνιακές διαβεβαιώσεις ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Χρειάζεται να πείσει ότι οι αγώνες διεξάγονται με διαδικασίες που δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση. Και όσο αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί, η επιλογή να συνεχίζονται τα πρωταθλήματα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα δεν προστατεύει το άθλημα. Το εκθέτει ακόμη περισσότερο.

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