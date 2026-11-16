Μετρό Αθήνας: Νέος διαγωνισμός εκατομμυρίων για την ανακατασκευή συρμών και την εγκατάσταση σύγχρονου κλιματισμού επιβατών

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Στην επανεκκίνηση ενός σημαντικού έργου για τον εκσυγχρονισμό του Μετρό της Αθήνας προχωρά η ΣΤΑΣΥ, προετοιμάζοντας νέο διαγωνισμό για την ανακατασκευή και την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε 12 παλαιούς συρμούς των Γραμμών 2 και 3.

Η επένδυση, ο αρχικός προϋπολογισμός της οποίας είχε προσδιοριστεί σε 109 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά κρίσιμο τμήμα του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στο αθηναϊκό δίκτυο εδώ και περίπου 26 χρόνια.

Η προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία δεν απέδωσε αποτέλεσμα και η εταιρεία προχωρά στην αναμόρφωση των όρων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Τα αναθεωρημένα τεύχη έχουν αποσταλεί προς έγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ενώ μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και στον τρόπο πληρωμής του αναδόχου.

Το έργο αφορά συνολικά 72 βαγόνια πρώτης γενιάς, τα οποία εισήλθαν σε λειτουργία με την έναρξη του Μετρό το 2000. Τέσσερις από τους 12 συρμούς βρίσκονται ήδη εκτός κυκλοφορίας.

Βασικός στόχος είναι η παράταση της επιχειρησιακής ζωής των οχημάτων και η αναβάθμιση των συνθηκών μετακίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες.

Η εγκατάσταση κλιματισμού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της παρέμβασης, καθώς η απουσία του δημιουργεί προβλήματα άνεσης στους επιβάτες, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης θερμικής επιβάρυνσης.

Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του τροχαίου υλικού αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικής διαθεσιμότητας του στόλου, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι προβλεπόμενες εργασίες.

Σημαντική παράμετρος του νέου διαγωνισμού είναι η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών αναμένεται να διευρυνθεί σε 44 έως 48 μήνες, μεταθέτοντας την πλήρη ολοκλήρωση του έργου πιθανότατα στο 2031.

Η παράταση σχετίζεται με την ανάγκη προσαρμογής των τεχνικών και οικονομικών όρων στις απαιτήσεις των δυνητικών αναδόχων.

Στο επιχειρηματικό σκέλος, η συγκεκριμένη σύμβαση παρουσιάζει ενδιαφέρον για μεγάλες εταιρείες με εμπειρία στον σιδηροδρομικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις σύνθετες βιομηχανικές ανακατασκευές.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν εξετάσει τη διαδικασία περιλαμβάνονται η Alstom και η METLEN, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους στον νέο διαγωνισμό.

Η εξέλιξη θεωρείται σημαντική και για την εγχώρια κατασκευαστική βιομηχανία, καθώς δημιουργεί πιθανότητες συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων σε ένα τεχνικά απαιτητικό αντικείμενο.

Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επιτυχής ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η τήρηση του νέου χρονοδιαγράμματος.

Η αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των επενδύσεων στις αστικές συγκοινωνίες, ιδιαίτερα όσο αυξάνονται οι ανάγκες μετακίνησης στην πρωτεύουσα.

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