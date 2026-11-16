search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 07:50

Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά

16.11.2026 07:50
odyseas-dimas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί θα βρεθεί σήμερα (16/11) ο προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (13/11) και κατηγορείται ότι προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του, τον οποίο προπονούσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.

Από την πλευρά του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανέφερε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών. 

Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα 17 αθλητικά δελτία που εντοπίστηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, καθώς και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ.

Τα δελτία αθλητών, σε συνδυασμό με τα χειρόγραφα στα οποία φέρονται να αναγράφονται ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της δικογραφίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν σε καθεστώς τιμωρίας, καθώς του είχε επιβληθεί αποκλεισμός από την προπονητική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό ερευνάται και η παρουσία των συγκεκριμένων αθλητικών δελτίων στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν επίσης τρία χειρόγραφα σημειώματα, στα οποία φέρονται να καταγράφονται στοιχεία αθλητών και ποσά που σχετίζονται με σκευάσματα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν συνολικά 871 δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και 15.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός σήμερα: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία (videos)

Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα: 20χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Κρατικό Νίκαιας (video)

Αερομεταφορές: Παρωχημένα συστήματα και χαμένοι μήνες – Ποιος εγγυάται ότι δεν θα έχουμε νέο μπλακ άουτ;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

aytokinito_porta
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:34
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

1 / 3