Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά

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Ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί θα βρεθεί σήμερα (16/11) ο προπονητής άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (13/11) και κατηγορείται ότι προμήθευε αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, μεταξύ των οποίων φέρεται να βρίσκεται και ο ανήλικος γιος του, τον οποίο προπονούσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προέκυψε ότι ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πως οι ουσίες που βρέθηκαν στην κατοχή του δεν είναι αναβολικά και πως ουδέποτε έκανε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών.

Από την πλευρά του, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανέφερε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και τα 17 αθλητικά δελτία που εντοπίστηκαν στο σπίτι του Οδυσσέα Δήμα, καθώς και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ.

Τα δελτία αθλητών, σε συνδυασμό με τα χειρόγραφα στα οποία φέρονται να αναγράφονται ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της δικογραφίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν σε καθεστώς τιμωρίας, καθώς του είχε επιβληθεί αποκλεισμός από την προπονητική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό ερευνάται και η παρουσία των συγκεκριμένων αθλητικών δελτίων στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν επίσης τρία χειρόγραφα σημειώματα, στα οποία φέρονται να καταγράφονται στοιχεία αθλητών και ποσά που σχετίζονται με σκευάσματα.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν συνολικά 871 δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και 15.000 ευρώ.

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