Καιρός σήμερα: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία (videos)

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Άστατος θα είναι σήμερα, Δευτέρα (16/11), ο καιρός με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα δυτικά τμήματα της χώρας. Στα δυτικά και τα βόρεια περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά από το απόγευμα και πιθανώς νωρίς το πρωί, καθώς και στα βορειοανατολικά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται να εκδηλωθούν και στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

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