search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 07:11

Καιρός σήμερα: Αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία (videos)

16.11.2026 07:11
vroxi fthinopwro thessaloniki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άστατος θα είναι σήμερα, Δευτέρα (16/11), ο καιρός με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα δυτικά τμήματα της χώρας. Στα δυτικά και τα βόρεια περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά από το απόγευμα και πιθανώς νωρίς το πρωί, καθώς και στα βορειοανατολικά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική – Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένονται να εκδηλωθούν και στα ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα: 20χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Κρατικό Νίκαιας (video)

Αερομεταφορές: Παρωχημένα συστήματα και χαμένοι μήνες – Ποιος εγγυάται ότι δεν θα έχουμε νέο μπλακ άουτ;

Πολυτεχνείο: Ανοιχτές πύλες, κλειστές αίθουσες – Η αντιπαράθεση για τη μνήμη και τη δημοκρατία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

aytokinito_porta
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:34
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

1 / 3