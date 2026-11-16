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16.11.2026 06:48

Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα: 20χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Κρατικό Νίκαιας (video)

16.11.2026 06:48
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φωτογραφία αρχείου

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

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