Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα: 20χρονος οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Κρατικό Νίκαιας (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Διαβάστε επίσης:

Αερομεταφορές: Παρωχημένα συστήματα και χαμένοι μήνες – Ποιος εγγυάται ότι δεν θα έχουμε νέο μπλακ άουτ;

Πολυτεχνείο: Ανοιχτές πύλες, κλειστές αίθουσες – Η αντιπαράθεση για τη μνήμη και τη δημοκρατία

Πυροσβεστικό Σώμα: Το βαρύ τίμημα της πρώτης γραμμής – Ακόμα δύο νεκροί και καταγγελίες φωτιά κατά του υπουργού Τουρνά

