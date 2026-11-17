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Στη σύλληψη ενός 76χρονου αλλοδαπού, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, προχώρησαν χθες (16.11.2026), αστυνομικοί του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 76χρονος κατά τις απογευματινές ώρες χθες έγινε αντιληπτός από περιοίκους περιοχής του Ηρακλείου, να ψεκάζει με καυστικό υγρό (χλωρίνη) ξηρά τροφή προοριζόμενη για σίτιση αδέσποτων ζώων.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείουτον συνέλαβαν ενώ κατασχέθηκε φιάλη που περιείχε το καυστικό υγρό.

Η προανάκριση ενεργείται από το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

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