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Στα επόμενα βήματα για την άμεση επανεκκίνηση του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων, αλλά και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αναφέρθηκε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σημειώνεται ότι σήμερα ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, την ώρα που 43.500 δικαιούχοι διέκοψαν απότομα τη θεραπεία τους και αναμένουν την επανεκκίνηση του προγράμματος, το οποίο σταμάτησε να χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης στα τέλη Ιουνίου. Παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για άμεση επίλυση του ζητήματος, η επανέναρξη του προγράμματος εξακολουθεί να καθυστερεί.

Σήμερα, η κ. Αγαπηδάκη, σε συνέντευξη της στην εκπομπή “Kontra 24” με τη Λουκία Γκάτσου, αναγνώρισε τη μεγάλη αγωνία χιλιάδων δικαιούχων μετά τη διακοπή της δράσης, διαβεβαιώνοντας πως το υπουργείο έχει εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο διοικητικό και δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να μη μείνουν οι ασθενείς χωρίς υποστήριξη.

Όπως εξήγησε, η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας έχει ήδη εκδώσει την τελική της γνωμοδότηση για τον τρόπο συνέχισης του προγράμματος. Με βάση αυτή, οι φαρμακευτικές εταιρείες έλαβαν τόσο τηλεφωνική ενημέρωση όσο και επίσημη γραπτή πρόσκληση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Παρότι οι εταιρείες ζήτησαν προθεσμία 15 ημερών για να προσέλθουν στις συνομιλίες, η αναπληρώτρια υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο είναι καθόλα έτοιμο διοικητικά και τεχνικά. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι υπό κανονικές συνθήκες η διαδικασία αυτή είναι τυπική και διαρκεί μόλις μία με δύο ημέρες, καλώντας τις φαρμακευτικές να επιδείξουν καλή θέληση, καθώς οι πολίτες έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το ανανεωμένο πρόγραμμα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση των σκευασμάτων σε 43.500 δικαιούχους, για έως οκτώ δόσεις, ανάλογα με την κρίση του θεράποντος γιατρού. Παράλληλα, η φαρμακευτική αγωγή θα συνοδεύεται από εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη από διατροφολόγο.

Η κ. Αγαπηδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για γενικευμένη χορήγηση φαρμάκων για απώλεια βάρους, αλλά για μια στοχευμένη ιατρική παρέμβαση που απευθύνεται αποκλειστικά σε ασθενείς με υψηλό δείκτη μάζας σώματος και σοβαρά προβλήματα, όπως η καρδιαγγειακή νόσος.

«Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους μετέωρους», διεμήνυσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.

ΠΦΥ και ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στο ΕΣΥ

Αναφερόμενη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η αναπληρώτρια υπουργός επεσήμανε ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ ανακαινίζονται 170 Κέντρα Υγείας πανελλαδικά, ενώ αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

Επιπλέον αναφέρθηκε στη δημοσίευση της 5ης προκήρυξης για τη στελέχωση των δομών, σημειώνοντας ότι ενώ το πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους αντιμετωπίστηκε μέσω κινήτρων, παραμένουν ορισμένες ελλείψεις σε ακτινολόγους και νοσηλευτές.

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