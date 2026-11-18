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Κινηματογραφικές προβολές, δημιουργικές συναντήσεις, νέες ιδέες και φυσικά η μοναδική ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Το 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, έδωσε για ακόμη μία χρονιά τον δικό του παλμό στην πόλη, γεμίζοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες και τους δρόμους με εικόνες, ιστορίες και ξεχωριστές στιγμές.

Ανάμεσα στις πολυσυζητημένες προβολές της διοργάνωσης, ήταν και οι ταινίες του Future Frames, το οποίο παρουσιάστηκε από την Allwyn, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα γενιά του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Το Future Frames είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι και δίνει κάθε χρόνο σε δέκα ανερχόμενους σκηνοθέτες από όλη την Ευρώπη την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες και να κάνουν τα επόμενα βήματα στην κινηματογραφική τους πορεία, με την υποστήριξη του European Film Promotion και της Αllwyn.

Στην παρουσίαση του Future Frames, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Παύλος Ζάννας, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις ταινίες Sad Girl Weekend και Self-Sown και να γνωρίσει από κοντά τους δημιουργούς τους, Δημήτρη Τσακαλέα, Λήδα Βαρτζιώτη και Ντέιβιντ Σαμπέιν.

Μαζί τους, ο σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου, μέντορας των δέκα νέων δημιουργών του προγράμματος για το 2026, μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες γύρω από την κινηματογραφική δημιουργία, τη σημασία της προσωπικής καλλιτεχνικής ταυτότητας και τις προκλήσεις της νέας γενιάς.

Πώς ήταν, όμως, να ζεις από κοντά αυτή την ημέρα στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης; Όλη η κινηματογραφική ατμόσφαιρα, οι ξεχωριστές στιγμές και ο παλμός της διοργάνωσης μέσα από ένα POV video:

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