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Το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδηθεί ποτέ στην Ελλάδα από τυχερά παιχνίδια, παίχτηκε χθες στα Τρίκαλα. Ενας υπερτυχερός κέρδισε το ένα από τα δύο δελτία του Eurojackpot, με το οποίο θα εισπράξει 38.370.583,30 ευρώ ευρώ!
Το δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο του κ. Κώστα Γεωργίου στην πόλη των Τρικάλων.
Το άλλο δελτίο της πρώτης κατηγορίας (5+2) παίχτηκε στη Νορβηγία.
Στην δεύτερη κατηγορία (5+1) μεταξύ των 12 επιτυχιών βρέθηκε μία επιτυχία από την Ελλάδα, η οποία κερδίζει το ποσό των 159.172,00 ευρώ.
Το Eurojackpot παίζεται σε 19 χώρες της Ευρώπης.
Τα τυχερά νούμερα ήταν τα εξής: 1,5,7, 15,19 και 1,11
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