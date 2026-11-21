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Βαριά ήταν η «καμπάνα» για Ουκρανό οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στον Σταλό Χανίων, όταν προσέκρουσε με το όχημά του σε δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, προτού εντοπιστεί από αστυνομικούς.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο φέρεται να έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 41 μηνών, χωρίς αναστολή, χωρίς δυνατότητα εξαγοράς και χωρίς δικαίωμα έφεσης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.500 ευρώ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για έξι μήνες.

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