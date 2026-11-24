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Όταν γίνεται λόγος για πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, η πρώτη ερώτηση που βάζεις κάτω από τον μεγεθυντικό φακό είναι πώς βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Στην πέμπτη φετινή τροποποίηση του προϋπολογισμού του φορέα, ο κλάδος της κύριας σύνταξης —που σηκώνει το 87% των συνολικών δαπανών— γυρίζει σε έλλειμμα 247 εκατ. ευρώ (από εκτίμηση πλεονάσματος 306 εκατ. ευρώ) και σε δημοσιονομικό έλλειμμα 82 εκατ. ευρώ. Ο λόγος είναι ότι οι δαπάνες ανεβαίνουν κατά 554 εκατ. ευρώ, με το νέο επίδομα των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τις αυξήσεις συντάξεων να βαραίνουν τον λογαριασμό.

Η «τρύπα» δεν φαίνεται όμως στο τελικό ισοζύγιο (που μένει θετικό στα 308 εκατ. ευρώ συνολικά και στα 400 εκατ. ευρώ σε δημοσιονομικούς όρους) επειδή μπαίνουν μπροστά τα πλεονάσματα του επικουρικού και του εφάπαξ. Στα έσοδα-έξοδα η επικουρική ασφάλιση εμφανίζει πλεόνασμα 400 εκατ. ευρώ και το εφάπαξ 155 εκατ. ευρώ, ενώ σε δημοσιονομικούς όρους γράφουν πλεόνασμα 310 εκατ. ευρώ και 172 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εδώ όμως αρχίζει το πιο ενδιαφέρον μαγείρεμα για τον ασφαλισμένο:

«Είναι απλό: το εφάπαξ και η επικουρική βγάζουν πλεονάσματα, αλλά αντί να επιστρέψουν ως αυξήσεις στους νέους δικαιούχους το 2027, χρησιμοποιούνται για να βουλώσουν την τρύπα της κύριας σύνταξης.»

Και κάπως έτσι ούτε το εφάπαξ ούτε η επικουρική δείχνουν να δίνουν αύξηση στις παροχές που θα καταβάλουν από το 2027.

Το ταμείο δηλαδή σώζεται λογιστικά, χωρίς να μεταφράζεται σε έξτρα όφελος για όσους βγαίνουν στη σύνταξη.

Την ίδια ώρα, το βλέμμα των τεχνικών κλιμακίων στρέφεται ήδη στην τελική έκθεση γήρανσης (Ageing Report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έρχεται την άνοιξη του 2027 —μετά την κάλπη— και θα κρίνει αν και πώς θα κινηθούν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Στην προκαταρκτική έκθεση της 4ης Νοεμβρίου 2026, οι Βρυξέλλες κατεβάζουν τον πήχη για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ελλάδα την περίοδο 2025–2030 σε σχέση με το 2024: στους άνδρες περιορίζεται η άνοδος στα 0,6 έτη αντί για 1 έτος (μείωση πρόβλεψης κατά 0,4 έτη, από 79,5 το 2025 σε 79,8 το 2027 και 80,1 το 2030) και στις γυναίκες στα 0,5 έτη αντί για 0,8 έτη (μείωση κατά 0,3 έτη, από 84,5 το 2025 σε 85,0 το 2027 και 85,0 το 2030). Μιλάμε «για επίπεδο προσδόκιμου ζωής (και όχι ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που παραμένουν στο 62 και στο 67)».

Στα χαρτιά, λοιπόν, η αναθεώρηση δείχνει χαμηλότερη προσδοκώμενη άνοδο ζωής, αλλά στο παρασκήνιο τροφοδοτεί την εξίσ

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