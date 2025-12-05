Πλημμύρισε το αεροδρόμιο στα Μέγαρα – Ακινητοποιημένα τα αεροσκάφη

Η κακοκαιρία Byron έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην Δυτική Αττική και κυρίως από την Ελευσίνα ως τη Νέα Πέραμο.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ωστόσο και στα Μέγαρα όπου πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Πάχης.

Πρόκειται για ένα μικρό αεροδρόμιο που χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση συντήρησης ελικοπτέρων και μικρών αεροσκαφών.

Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

