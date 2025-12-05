Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Κλειστά τα σχολεία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές της Εύβοιας.

Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινόφυτα, καθώς δρόμοι, επιχειρήσεις και κατοικίες πλημμύρισαν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις στις παραπάνω περιοχές όπως αναφέρει το evima.

Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Η κακοκαιρία Byron αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως το πρωί του Σαββάτου.

