search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 13:04

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Κλειστά τα σχολεία

05.12.2025 13:04
pirosvestiki-evoia-plimires

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron σε πολλές περιοχές της Εύβοιας.

Τα εντονότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινόφυτα, καθώς δρόμοι, επιχειρήσεις και κατοικίες πλημμύρισαν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις στις παραπάνω περιοχές όπως αναφέρει το evima.

Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Η κακοκαιρία Byron αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως το πρωί του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

haritsis-exostis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια (videos/audio)

apostolaki-mageirias
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Viral ο διάλογος Μιλένας – Μαγειρία για τις μανάδες τους, τις επιδοτήσεις και τη Ferrari

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:19
mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

haritsis-exostis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

1 / 3