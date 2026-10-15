Σάλος με το τετράμηνο λουκέτο στο αεροδρόμιο της Χίου λόγω έργων – Σφοδρές αντιδράσεις για την απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης μέσα στα Χριστούγεννα

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Την αντίδραση των νησιωτών προκαλεί η απόφαση της ΥΠΑ να αναστείλει ουσιαστικά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Χίου για τέσσερις μήνες, με τους τοπικούς φορείς να κάνουν λόγο για απόφαση που «καταδικάζει» το νησί σε σχετική απομόνωση καθώς οι μετακινήσεις θα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες, λόγω πρόσβασης μόνο από τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του διαδρόμου του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» από το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026 έως 15 Μαρτίου 2027, στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων επέκτασης, βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών του, όπως ενημερώνει

Υιοθετώντας τα αυστηρότατα κριτήρια ασφαλούς εκτέλεσης έργων σε αεροδρόμιο περιορισμένου μήκους διαδρόμου, και με γνώμονα α) τη διασφάλιση της ομαλής αεροπορικής σύνδεσης κατά την τουριστική περίοδο του 2027, β) τον μετριασμό των συνεπειών λόγω καιρικών συνθηκών χειμερινής περιόδου, γ) τη βελτιστοποίηση της εργοταξιακής οργάνωσης και εποπτείας εκτέλεσης του έργου, και δ) την ομαλότερη τεχνική μετάβαση, έγινε αποδεκτή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την ΥΠΑ, η επικαιροποιημένη πρόταση της αναδόχου εταιρείας που υλοποιεί την αναβάθμιση των υποδομών, κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης όλων των δεδομένων. Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του διαδρόμου εκτιμήθηκε ως απολύτως απαραίτητη, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των ποιοτικών και επιχειρησιακών δεδομένων των έργων, ενώ επιδίωξη της ΥΠΑ είναι η εν λόγω αναστολή να περιοριστεί στο μικρότερο δυνατό διάστημα.

Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα τα έργα της Β΄ και Γ΄ φάσης θα εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα 4 μηνών, από 5 μήνες που προέβλεπε ο αρχικός εγκεκριμένος προγραμματισμός, λαμβάνοντας υπόψιν και τη δέσμευση της αναδόχου για προσπάθεια επιτάχυνσης ολοκλήρωσης των έργων ως την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Η ΥΠΑ εξέδωσε NOTAM για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του διαδρόμου. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια των έργων πτήσεις επείγοντος χαρακτήρα όπως: αεροδιακομιδές, πτήσεις έρευνας και διάσωσης, πυρόσβεσης, ανθρωπιστικές, κρατικές και λοιπές πτήσεις εθνικού χαρακτήρα, θα είναι δυνατό να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα, με προσγείωση/απογείωση απευθείας προς/από το δάπεδο στάθμευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι την τρέχουσα περίοδο τα έργα βρίσκονται στην πρώτη φάση, οπού ο Αερολιμένας παραμείνει επιχειρησιακά διαθέσιμος με μειωμένο μήκος, καθώς οι πτήσεις εξυπηρετούνται με ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών.

Οι εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν την επέκταση προς βορρά του διαδρόμου και αποσκοπούν στην ενίσχυση του ήδη υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ασφαλείας του, που όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρα, παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι τύποι αεροσκαφών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της τοπικής οικονομίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΥΠΑ καλεί όλους του ενδιαφερομένους να λάβουν υπόψη την προγραμματισμένη περίοδο αναστολής λειτουργίας από το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου 2026 έως την 15η Μαρτίου 2027 κατά την κατάρτιση του οικείου προγραμματισμού τους.

Ξεσηκώθηκαν οι νησιώτες

Η απώλεια της αεροπορικής σύνδεσης του νησιού με την Αθήνα και άλλες περιοχές, επί ένα ολόκληρο τετράμηνο, μέσα στον χειμώνα και τις γιορτές, οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις καιρικές συνθήκες, τονίζουν οι τοπικοί παράγοντες.

Οι συνέπειες, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αγγίζουν πρώτα τους κατοίκους που χρειάζεται να ταξιδεύουν για ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες ή παρακολούθηση σε νοσοκομεία εκτός του νησιού. Ένα προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού μπορεί να απαιτεί πλέον περισσότερες ημέρες απουσίας, διανυκτερεύσεις και πρόσθετα έξοδα για ασθενείς και τους συνοδούς τους. Αντίστοιχες δυσκολίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν φοιτητές, εργαζόμενοι, στρατιωτικοί και οικογένειες με υποχρεώσεις στην ηπειρωτική χώρα.

Στο υπηρεσιακό έγγραφο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μόνο ελικοπτέρων για αεροδιακομιδές και ανάγκες κρατικών φορέων, με χρήση του δαπέδου στάθμευσης.

Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή χρειάζεται να συνοδευτεί από σαφή επιχειρησιακή ενημέρωση: πώς θα οργανώνεται η κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και ποιο σχέδιο θα ενεργοποιείται όταν οι συνθήκες θα δυσκολεύουν τις μετακινήσεις; Παράλληλα, παραμένει το διαφορετικό, καθημερινό πρόβλημα των ασθενών που μεταβαίνουν για προγραμματισμένη περίθαλψη.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό αποτύπωμα της απόφασης αυτής για τετράμηνο λουκέτο στο αεροδρόμιο, είναι επίσης σημαντικό. Ξενοδοχεία, καταλύματα, εστίαση, εμπορικά καταστήματα και επαγγελματίες της Χίου που εξαρτώνται από την επισκεψιμότητα, βρίσκονται μπροστά σε έναν χειμώνα με δυσκολότερη πρόσβαση στο νησί. Οι επαγγελματικές επισκέψεις, οι οικογενειακές μετακινήσεις και οι σύντομες αποδράσεις επιβαρύνονται όταν απαιτούν περισσότερο χρόνο και σύνθετο προγραμματισμό.

Η προστασία της επόμενης τουριστικής περιόδου είναι εύλογος στόχος. Απαιτείται, όμως, αντίστοιχη μέριμνα για όσους ζουν και εργάζονται στη Χίο τους μήνες που μεσολαβούν. Η χειμερινή ζωή του νησιού έχει τις δικές της ανάγκες, τις οποίες ένα έργο αναβάθμισης οφείλει να συνυπολογίζει, τονίζουν οι φορείς του νησιού.

Όπως τονίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παρουσιάσουν, μαζί με την απόφαση αναστολής της λειτουργίας του αεροδρομίου, ένα συγκεκριμένο σχέδιο μετακινήσεων: επάρκεια ακτοπλοϊκών συνδέσεων, πρακτικές διευκολύνσεις για ασθενείς και ευάλωτους κατοίκους, ενημέρωση για τους επιβάτες που έχουν ήδη προγραμματισμένα ταξίδια και τακτική δημοσιοποίηση της προόδου των εργασιών.

Κρίσιμο παραμένει και το βάρος της ημερομηνίας επαναλειτουργίας. Η 15η Μαρτίου πρέπει να στηρίζεται σε ελέγξιμα ορόσημα, με σαφή ενημέρωση για τις εργασίες και τις διαδικασίες που απαιτούνται, ώστε να επιστρέψουν οι τακτικές πτήσεις.

Οι ημερομηνίες του λουκέτου του αεροδρομίου που παρέμεναν μέχρι τώρα «μυστικές» ανακοινώθηκαν, λένε οι κάτοικοι του νησιού και προσθέτουν: Τώρα χρειάζονται πειστικές απαντήσεις για το πώς θα λειτουργήσει το νησί επί τέσσερις ολόκληρους μήνες, αλλά και πειστικές εγγυήσεις ότι η προσωρινή διακοπή θα τελειώσει στην ώρα της.

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