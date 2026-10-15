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15.10.2026 14:51

Αμπελόκηποι: Παράσυρση πεζής στην Λεωφόρο Κηφισίας – Με προβλήματα η κυκλοφορία στο σημείο

15.10.2026 14:51
ekav-peripoliko
φωτογραφία αρχείου

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το μεσημέρι στην λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στις 14:10 στο ύψος της οδού Αργολίδος, όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε μία πεζή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου είναι άγνωστη προς το παρόν η κατάσταση της υγείας της.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία γίνεται με προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα.

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