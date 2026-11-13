Ο Βενιζέλος και το διπλό σενάριο συνεργασιών, ο Σαμαράς πάτησε το κουμπί, ο Τσαβδαρίδης έφυγε νωρίς, τα γκάλοπ κάνουν… νερά, ο Δούκας και τα κέρδη από τον Βοτανικό

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Καλημέρα σας

Οι πληροφορίες περί συνάντησης Μητσοτάκη – Βενιζέλου σε σπίτι επιχειρηματία έχουν φουντώσει τη συζήτηση για τα μετεκλογικά σενάρια συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία, καθότι η σεναριολογία είναι γνωστή συνήθεια σε αυτή τη χώρα, αν στο μεταξύ δεν έβλεπα τον ίδιο τον Βενιζέλο να εκφράζεται θετικά για κάποιες κινήσεις της κυβέρνησης, ειδικά στα εθνικά θέματα.

Και κυρίως τον άκουσα να δηλώνει ότι πρώτα μιλά ο λαός στις εκλογές και μετά αποφασίζουν τα κόμματα για τις συνεργασίες.

Με απλά λόγια, λοιπόν, οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα έχουν αρχίσει, καθότι η αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα ούτε κι από τον καλύτερο οπτήρα όλου του βρετανικού στόλου επί αυτοκρατορίας.

Το ενδιαφέρον με τον Βαγγέλη (τον Βενιζέλο, μην γίνει μπέρδεμα) είναι ότι «κολλάει» και σε συνεργασία σκέτη ΝΔ με ΠΑΣΟΚ, με τον Μητσοτάκη παρόντα, εφόσον οι αριθμοί το επιτρέπουν, αλλά και σε τρικομματική, με την προσθήκη του κόμματος Σαμαρά, εάν δεν βγαίνει αλλιώς το μέτρημα.

Ο Σαμαράς ξεκινάει περιοδείες

Ανέφερα κόμμα Σαμαρά και είναι ευκαιρία να σας πω τα νεότερα από το μέτωπο: Ο πρόεδρος Αντώνης ξεκινάει περιοδείες στις 20 Νοεμβρίου, με πρώτο σταθμό τη Λάρισα. Ήτοι πατάει το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης για το κόμμα. Το οποίο είναι απίθανο να ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου, όπως κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο Σαμαράς θα κάνει πρόγραμμα επισκέψεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα κινητοποιήσει δυνάμεις, θα κλείσει θέσεις στα ψηφοδέλτια, θα συγκεντρώσει κόσμο για το κόμμα, θα αναπτύξει τις βασικές ιδέες του εγχειρήματος και μετά θα προχωρήσει και στην ίδρυση του πολιτικού σχηματισμού.

Υποθέτω ότι όλα αυτά δεν θα τα προλάβει μέχρι το τέλος του μήνα και οι ανακοινώσεις θα γίνουν πιο κοντά στις γιορτές. Άλλωστε, δεν βιάζεται.

Περιορισμός ζημιών από Τσαβδαρίδη

Τουλάχιστον με τον Τσαβδαρίδη η κυβέρνηση γλίτωσε μία νέα «λαζαριάδα» τύπου Μακάριου εκ Καβάλας. Θυμάστε εκείνη τη φοβερή ιστορία με το «πτυχίο» του Λαζαρίδη, που σερνόταν επί μέρες, έως ότου τελικά, μετά από απίστευτα καραγκιοζιλίκια, υποβάλει την παραίτησή του.

Ε, αυτή τη φορά δεν είχαμε σίριαλ, ούτε καν μίνι σειρά. Σε λιγότερο από 24 ώρες το θέμα έληξε.

Αν, μάλιστα, η κυβέρνηση έβρισκε τρόπο να μην έχει στους κόλπους της αμφιλεγόμενες και προβληματικές περιπτώσεις, θα έκανε ένα μικρό για τον κόσμο, τεράστιο για την ίδια, βήμα προς την αξιοκρατία.

Θολωμένα μηνύματα – και ευρήματα…

Ωραίο εύρημα, πρωτότυπο θα έλεγα, αυτό της Marc, που ρώτησε «ποιος θέλετε να ηγηθεί στην Κεντροαριστερά».

Βρήκε, λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ προηγείται στις προτιμήσεις έναντι της ΕΛΑΣ.

Μόνο που… «ξεχάστηκε» και ρώτησε και τους δεξιούς και τους αριστερούς και τους ακροαριστερούς και τους ακροδεξιούς, όχι μόνο όσους ανήκουν ή έχουν μία κάποια σχέση και ενδιαφέρον με την Κεντροαριστερά.

Λογικό, λοιπόν, ήταν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, για παράδειγμα, να απαντήσουν ότι προτιμούν το ΠΑΣΟΚ και όχι τον Τσίπρα. Αλλά έχει σημασία τι προτιμούν οι ψηφοφόροι της ΝΔ, του Βελόπουλου ή του ΚΚΕ και του… Βαρουφάκη για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς; Ούτε πρόκειται να ψηφίσουν ποτέ Κεντροαριστερά ούτε εξαρτούν την ψήφο τους από το ποιος είναι κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά.

Στο μεταξύ, μπορεί να έβγαλε η εταιρεία το ΠΑΣΟΚ… προτιμητέο στην Κεντροαριστερά, αλλά και πάλι δίνει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, με υστέρηση 3,3% πίσω από την ΕΛΑΣ (έναντι 3,4% που ήταν τον Οκτώβριο, όπερ σημαίνει ακριβώς στα ίδια).

Άρα, το «προτιμητέο στην Κεντροαριστερά το ΠΑΣΟΚ» ακούγεται μάλλον σαν… χρύσωμα του (πικρού) χαπιού…

Το όριο 7% της διαφοράς

Μιας και είμαστε στα γκάλοπ: Ο μαγικός αριθμός είναι το… «7». Αυτός είναι που κοιτάνε οι δημοσκόποι, οι αναλυτές και τα κομματικά επιτελεία στα ευρήματα των γκάλοπ, όσον αφορά τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα.

Με απλά λόγια, εάν η διαφορά, σύμφωνα με τα ιστορικά στατιστικά παγκοσμίως, είναι κάτω από επτά μονάδες, τότε μπορεί να συντρέξουν συνθήκες ανατροπής των συσχετισμών.

Με διαφορά πάνω από επτά μονάδες, το πρώτο κόμμα μπορεί κατά τεκμήριο να νιώθει ήρεμα. Γι’ αυτό βλέπετε και τη ΝΔ να είναι ήρεμη – και τον Μητσοτάκη ακόμα πιο ήρεμο τελευταία. Η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ είναι, βλέπετε, από εννιά μονάδες και πάνω.

Αυτά τα λέμε ενόψει του νέου κύκλου των δημοσκοπήσεων, αυτών του Νοεμβρίου. Τέτοια ανατροπή της ψαλίδας, προς τις επτά μονάδες, δεν διαφαίνεται.

Αλλά η παρακολούθηση των δεδομένων με βάση σταθερά εργαλεία πάντα είναι χρήσιμη.

Κέρδος για τον Δήμο Αθηναίων από τον Βοτανικό

Δύο τα μέρη της μυθικής συμφωνίας για την ονοματοδοσία στο γήπεδο του Βοτανικού – Παναθηναϊκός και Novibet – αλλά τρεις οι κερδισμένοι.

Βλέπετε, το ντιλ ανάμεσα στην ιστορική ομάδα και τη στοιχηματική εταιρεία, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα επτά χρόνια, προβλέπει ότι το 20% θα πηγαίνει, βάσει της σύμβασης, στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Χάρης Δούκας δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή – ως δήμαρχος πρώτα και κύρια, καθότι παρακολουθεί από κοντά το έργο και λύνει προβλήματα. Αλλά και ως… φίλος του Παναθηναϊκού ασφαλώς…

Εμμονή με τον Λιόλιο

Μαθαίνω ότι κάποιοι σε… παρακυβερνητικά κέντρα προσπαθούν να σώσουν το σύστημα Λιόλιου στην ΕΟΚ της επόμενης ημέρας. Θα ήθελαν να σώσουν και τον ίδιο τον Λιόλιο, αλλά τα άτιμα τα… SMS στα τηλέφωνα που ανοίγουν σιγά σιγά δεν τους το επιτρέπουν.

Αλλά τους ανθρώπους του προφυλακισμένου πρώην προέδρου της ΕΟΚ κόπτονται να τους διατηρήσουν στο προσκήνιο.

Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες…

Αφήστε που και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντιληφθεί το ολέθριο σφάλμα που έκαναν άλλοτε συνεργάτες του με την επιμονή στην επιβολή του Λιόλιου στην ΕΟΚ πριν από λίγα χρόνια.

Helleniq Energy: Αν η μετοχή κάνει «ράλι», τα κέρδη τρέχουν στη… Formula 1

Σε κερδοφορία που θα σπάσει (και με διαφορά) κάθε προηγούμενο ρεκόρ οδηγείται η Helleniq Energy για το 2026, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη μόνο για το τρίτο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς διαμορφώνονται σε 808 εκατ. ευρώ, από 186 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, και το «ράλι» της μετοχής στο ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο της τάξης του 102,75% από την αρχή της χρονιάς.

Γενικότερα, τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν ευνοηθεί από το γεγονός ότι πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά έχουν κλείσει, με αποτέλεσμα τα εγχώρια να κάνουν πολύ μεγάλες εξαγωγές σε όλες τις μορφές των καυσίμων (ναυτιλιακά, αεροπορικά, diesel, βενζίνη κ.ά.).

Επίσης, οι δύο μεγάλες εταιρείες διύλισης και εμπορίας της χώρας έχουν ευνοηθεί από τα πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους στη διύλιση, τα οποία το τελευταίο διάστημα μειώνονται, ακολουθώντας την πτωτική τάση των διεθνών τιμών στα καύσιμα…

Ακολουθεί η ΔΕΗ με προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη

Και μιας και πιάσαμε τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους της χώρας, τα οικονομικά της αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και η ΔΕΗ, μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, ενώ την ίδια ημέρα, στις 18:00, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές.

Μάλιστα, σε ανάλυσή της η Optima Bank προβλέπει ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου να εκτινάσσονται κατά 77,7%, διατηρώντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο των 24,60 ευρώ για τη μετοχή.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο ενεργειακός όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων του, με το επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ έως το 2030 και την ανάπτυξη των data centers να αποτελούν τους επόμενους σημαντικούς καταλύτες για την αποτίμησή του.

Η IDEAL κλειδώνει θέσεις στο Ελληνικό

Πριν ακόμη ανοίξει τις πύλες του το Riviera Galleria, οι μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου έχουν αρχίσει να κατοχυρώνουν τις θέσεις τους.

Η Αττικά Πολυκαταστήματα, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της IDEAL Holdings, ανακοίνωσε νέα συμφωνία μίσθωσης για τρίτο κατάστημα στον εμπορικό προορισμό του Ελληνικού. Πρόκειται για χώρο περίπου 140 τ.μ., που θα φιλοξενεί οίκο ανδρικής ένδυσης.

Πίσω όμως από μια φαινομενικά μικρή συμφωνία βρίσκεται ένα πολύ μεγαλύτερο επιχειρηματικό στοίχημα. Η εταιρεία σχεδιάζει επέκταση κατά 7.500 τ.μ. έως το 2030, επενδύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Το Ελληνικό αναδεικνύεται έτσι σε πεδίο διεκδίκησης εμπορικών θέσεων, όπου η έγκαιρη παρουσία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μελλοντική κατανομή της αγοράς.

Το ερώτημα είναι ποιοι θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις υψηλές προσδοκίες σε πραγματικούς τζίρους. Γιατί άλλο πράγμα είναι να εξασφαλίζεις μια προνομιακή διεύθυνση και άλλο να δικαιολογείς οικονομικά την επένδυση. Και αυτό θα φανεί όταν αρχίσουν να λειτουργούν τα καταστήματα.

METLEN – Τσάκος: Η συμμαχία δύο ισχυρών ονομάτων

Όταν δύο από τα ισχυρότερα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους, η κίνηση αποκτά ενδιαφέρον που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης επένδυσης.

Η METLEN του Ευάγγελου Μυτιληναίου και ο Όμιλος Τσάκου προχωρούν στην υλοποίηση ενός μεγάλου ενεργειακού έργου στον Δομοκό, με φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης 375 MWh.

Πρόκειται για μια συνεργασία που συνδέει την ισχυρή παρουσία της METLEN στην ενέργεια με την επενδυτική δυναμική ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται και στη χρονική συγκυρία. Καθώς η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αναδιατάσσεται, η αποθήκευση αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας.

Και η σύμπραξη Μυτιληναίου – Τσάκου δείχνει ότι μεγάλα ελληνικά κεφάλαια επιδιώκουν να κατοχυρώσουν από νωρίς ισχυρή θέση στη νέα ενεργειακή αγορά.

Το ερώτημα είναι εάν αυτή η συνεργασία θα περιοριστεί στον Δομοκό ή θα αποτελέσει την αφετηρία μιας ευρύτερης επιχειρηματικής σχέσης.

Για την ώρα, πάντως, η κοινή επένδυση έχει ήδη τη δική της ιδιαίτερη βαρύτητα.

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