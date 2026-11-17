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Η διεκδίκηση από τη ΝΔ των ψηφοφόρων του Κέντρου και η στοχευμένη πίεση που ασκεί στο ΠΑΣΟΚ εξηγούνται από τα «ποιοτικά» ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Τα ευρήματα εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πριν από λίγες μέρες ότι ο μόνος δυνητικός κυβερνητικός εταίρος για τη ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά και γιατί το Κίνημα είναι ευάλωτο στις εκ δεξιών επιθέσεις, με κίνδυνο να χάσει κρίσιμες δυνάμεις στον δρόμο προς τις εκλογές.

Όπως προκύπτει, σημαντικό ποσοστό της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να έχει καλή γνώμη τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα κι αν αυτό είναι απότοκο του άλλοτε «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» ή «αντι-Τσίπρα» μετώπου, αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ αχίλλειο πτέρνα. Δύσκολα θα την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μέχρι τις κάλπες, όσο δεν καταφέρνει να κερδίσει τη δεύτερη θέση και έχει τον Αλέξη Τσίπρα ως καίριο αντίπαλο.

Ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση

Το ισχυρότερο θετικό εύρημα για την κυβέρνηση αφορά τη διεθνή και αμυντική θέση της χώρας. Το 62,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι αυτή ενισχύθηκε την τελευταία επταετία, ενώ στους κεντρώους το ποσοστό ανεβαίνει στο 71,4%. Και οι δύο επιδόσεις υπερβαίνουν το 56,9% του συνολικού δείγματος. Εδώ διαμορφώνεται το ευρύτερο πεδίο αναγνώρισης του κυβερνητικού απολογισμού πέρα από τη ΝΔ.

Στην καθημερινότητα, η εικόνα είναι πιο επιφυλακτική, αλλά επίσης αποκαλυπτική. Το 32,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, μέσα στα δημοσιονομικά όρια, να πάρει μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Στο Κέντρο, η αντίστοιχη αναγνώριση φτάνει το 43,8%. Οι αρνητικές απαντήσεις παραμένουν πλειοψηφικές, με 67,9% και 55,4%, αντίστοιχα. Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα κεντρώους αποδέχονται ότι καταβάλλεται προσπάθεια.

Η διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση της προσπάθειας και στη συνολική επιδοκιμασία αποτυπώνεται στην αξιολόγηση της κυβερνητικής θητείας. Θετικά ή μάλλον θετικά τοποθετείται το 24,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 34,5% των κεντρώων, έναντι 31,4% στο σύνολο. Επομένως, υπάρχει ένα μετρήσιμο τμήμα αυτών των ακροατηρίων που αξιολογεί ευνοϊκά την κυβέρνηση, χωρίς αυτό να αναιρεί την υπεροχή των αρνητικών κρίσεων.

Η απήχηση Μητσοτάκη στη βάση του ΠΑΣΟΚ και το προβάδισμα στο Κέντρο

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των πολιτικών αρχηγών ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 24,1%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 18,5% και ο Αλέξης Τσίπρας 10,2%. Ο πρωθυπουργός απέχει μόλις 5,6 ποσοστιαίες μονάδες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μεταξύ όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Η προσωπική του απήχηση είναι αξιοσημείωτη, αν και η μεγαλύτερη ομάδα, το 38,9%, απαντά «κανέναν».

Στο Κέντρο, ο κ. Μητσοτάκης προηγείται καθαρά μεταξύ των τριών με 26%, έναντι 11,7% του Τσίπρα και 9,4% του Ανδρουλάκη. Η απόσταση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 16,6 μονάδες. Παράλληλα, όμως, το 39% επιλέγει «κανέναν», υπενθυμίζοντας ότι το προβάδισμα του Μητσοτάκη συνυπάρχει με ευρεία αποστασιοποίηση από τις διαθέσιμες πολιτικές ηγεσίες.

Στο δίλημμα για τη μορφή διακυβέρνησης, το 37,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 57,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Στο Κέντρο, οι προτιμήσεις είναι πιο μοιρασμένες, με 46% υπέρ της αυτοδυναμίας και 50% υπέρ των συνεργασιών. Συνεπώς, η αυτοδυναμία έχει απήχηση και πέρα από το εκλογικό ακροατήριο της ΝΔ.

Η εκλογική διάσταση αποτυπώνεται στη συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία διαμορφώνεται στο 64,5%. Παράλληλα, το 7,4% όσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές δηλώνει σήμερα πρόθεση ψήφου στη ΝΔ. Είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μετακίνηση προς συγκεκριμένο άλλο κόμμα, οριακά υψηλότερη από το 7,1% προς την ΕΛΑΣ.

Τα ευρήματα εξηγούν γιατί οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και του Κέντρου αποτελούν πεδίο διεκδίκησης για τον πρωθυπουργό. Η αναγνώριση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, η αποδοχή της κυβερνητικής προσπάθειας από σημαντικές μειοψηφίες και η προσωπική του απήχηση δημιουργούν δυνατότητες προσέγγισης. Γι’ αυτό και το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να προβάλλει τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ.

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