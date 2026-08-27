Πάτρα: Συμπλοκή στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο μαχαιρωμένος κρατούμενος

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με αποτέλεσμα ένας κρατούμενος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το tempo24, δύο κρατούμενοι, ένας υπήκοος Μαρόκου και ένας Παλαιστίνης, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στη φυλακή, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, βγήκε και μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο Μαροκινός κρατούμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατουμένων.

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