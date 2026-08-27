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27.08.2026 07:18

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM (video)

27.08.2026 07:18
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Ολοκληρώνονται σήμερα (27/8) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου (επίσημη ημερομηνία Τετάρτη 26/8) στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν οι συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών. Πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων των μισθωτών.

Όπως είναι γνωστό, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Μισθωτοί

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 28 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 27/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:

  • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος
  • ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
  • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
  • ΕΤΑΤ
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
  • ΔΕΗ
  • ΟΤΕ
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου

Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

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