Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Το απόγευμα το δεύτερο «κύμα» πληρωμών – Ποιοι δικαιούχοι πάνε στα ATM (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ολοκληρώνονται σήμερα (27/8) το απόγευμα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Πιο συγκεκριμένα, από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου (επίσημη ημερομηνία Τετάρτη 26/8) στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν οι συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών. Πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων των μισθωτών.
Όπως είναι γνωστό, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Πέμπτη 27 Αυγούστου.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 28 Αυγούστου (δηλαδή απόγευμα 27/6) θα καταβληθούν οι εξής συντάξεις:
Τέλος ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
Διαβάστε επίσης:
Κόβουν τα ψώνια οι Έλληνες: Κατέρρευσε κατά 3,7% ο τζίρος – Κινδυνεύουν χιλιάδες εμπορικά καταστήματα
Εφορία: Τέσσερις παγίδες έως το τέλος του 2026 για χιλιάδες φορολογούμενους με ανοιχτούς λογαριασμούς
Ρεύμα και καύσιμα ξαναβάζουν «φωτιά» στις τσέπες – Στο τραπέζι επιδοτήσεις και νέο Power Pass
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.