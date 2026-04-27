Ο Μαρινάκης «άδειασε» Σέρμπο για δηλώσεις του για το Ιράν  

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του συμβούλου του πρωθυπουργού, Σωτήρης Σέρμπου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εκφράζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε, ο κ. Σέρμπος είναι μεν εκ των συμβούλων του πρωθυπουργού, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του γίνονται με βάση τις προσωπικές, επιστημονικές του απόψεις, τις οποίες καταθέτει και στις σχετικές συσκέψεις. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας χαράσσεται αποκλειστικά από το υπουργείο Εξωτερικών και τον πρωθυπουργό, ενώ οι επίσημες θέσεις της κυβέρνησης εκφράζονται μόνο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών.

Η παρέμβαση αυτή ήρθε μετά τις δηλώσεις του κ. Σέρμπου για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ επιδίωξαν μια «Βενεζουέλα 2.0» με στόχο την ανατροπή του Αλί Χαμενεΐ, αλλά τελικά κατέληξαν σε μια «Βόρεια Κορέα 2.0», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ «απερίσκεπτες». Παράλληλα, πρότεινε να ανατεθεί σε Ρωσία και Κίνα ρόλος εγγυητριών δυνάμεων για τα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι και πριν λίγες ημέρες είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε στρατηγικό αδιέξοδο με τις επιλογές τους να περιορίζονται μόνο σε κακές λύσεις.

Με τη δήλωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης ουσιαστικά έστειλε μήνυμα ότι τέτοιες αναλύσεις δεν συνιστούν κυβερνητική γραμμή, επιχειρώντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί επίσημης διαφοροποίησης της Αθήνας σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο όπως η εξωτερική πολιτική.

