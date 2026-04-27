Τσίπρας για Άρειο Πάγο: «Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο»

Επίθεση κατά του Αρείου Πάγου, για την απόφαση του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου.

Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

