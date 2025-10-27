Σωτήρης Σέρμπος: Μετά τον Ανδρουλάκη, θα συμβουλεύει Μητσοτάκη για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο αναπληρωτής καθηγητής του ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος.

Υπενθυμίζεται ότι τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, υποδέχθηκε στους κόλπους της η Νέα Δημοκρατία, πριν από ενάμιση χρόνο, ενώ στις ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο London School of Economics and Political Science και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Κ.Π.Α., με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας.

Εργάστηκε ως διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας – Θράκης.

Δραστηριοποιείται στο πεδίο των διεθνών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα διαπραγματεύσεων και ανάπτυξης επιτελικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει εργαστεί στο πεδίο των σχέσεων Η.Π.Α.-Ε.Ε. και των κρίσεων σε Ευρωζώνη και Ουκρανία, ενώ το 2018 εκπροσώπησε τον τομέα της Εκπαίδευσης στην εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων εκ μέρους των Η.Π.Α..

