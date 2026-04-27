Στη… σκιά της Κοβέσι: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μπορεί η Λάουρα Κοβέσι να ήλθε, να… είπε και να απήλθε, ωστόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο προβληματισμός για τη στάση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως παραμένει έντονος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά τα όσα είπε η Ρουμάνα δικαστικός για την ανανέωση της θητείας των τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα (και τα οποία συνοψίζονται στο ότι ο σχετικός Κανονισμός της ΕΕ προβλέπει ότι αρμόδιο όργανο είναι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ότι ο Άρειος Πάγος έχει απλώς διαδικαστικό ρόλο και ότι αν υπάρχει αντίρρηση, υπάρχει και το Δικαστήριο της ΕΕ), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επέλεξε με μακροσκελή ανάρτησή του στα social media να συνεχίσει το… beef.

Στην ανάρτηση αυτή, μεταξύ άλλων ο υπουργός υποστηρίζει ότι «ο ισχυρισμός της κ. Κοβέσι στηρίζεται στο γράμμα του Κανονισμού, αλλά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα δημοκρατικής νομιμότητας και ελέγχου: ουσιαστικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα σώμα εισαγγελέων που ανανεώνεται εσαεί χωρίς καμία εμπλοκή των εθνικών αρχών, γεγονός που στην ελληνική περίπτωση έχει ήδη δημιουργήσει έντονες τριβές με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και επικαλείται απόψεις άλλων νομικών που υποστηρίζουν ότι τον τελευταίο λόγο για το θέμα έχει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Μάλιστα, ο Ά. Γεωργιάδης μοιάζει να πηγαίνει το πράγμα ένα βήμα παραπέρα, γράφοντας ότι «δεν είμαστε ραγιάδες της Ευρώπης να λέμε σε όλα άκριτα ναι. Είμαστε πλήρες Κράτος Μέλος με Ιστορία και Δημοκρατική Παράδοση και ακολουθώντας τους ίδιους τους Κανόνες της ΕΕ μπορούμε και κριτική να ασκούμε και να θέτουμε ερωτήματα επί της ορθής ή μη λειτουργίας των θεσμών. Διότι αυτό είναι η Ευρώπη: αμφισβήτηση, δημοκρατία, λογοδοσία, ελευθερία». Ωστόσο, στην κυβέρνηση η συνολική παρουσία της Κοβέσι στην Ελλάδα και ιδίως το ερώτημά της, «ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην ανανεωθούν;», προκαλεί «πονοκέφαλο».

Για την ώρα, μια κίνηση που θεωρείται ότι θα βελτιώσει κάπως τα πράγματα θα είναι η νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει μέσα στο επόμενο 10ήμερο το υπουργείο Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε υποθέσεις που αφορούν βουλευτές, των οποίων η ασυλία έχει αρθεί. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απαίτησης του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει «ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο».

Από την άλλη, η… ασάφεια της Κοβέσι σχετικά με το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται και με άλλες υποθέσεις – πέραν του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – που αφορούν και στην Ελλάδα, δημιουργεί έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση, η οποία το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε είναι να… σκάσει δικογραφία για ένα άλλο θέμα, εν μέσω της φθοράς που της προκαλεί το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και των πληροφοριών και για άλλες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που «βρίσκονται στον δρόμο». Από την άλλη, πάντως, στην κυβέρνηση – σε κεντρικό επίπεδο – γίνεται προσπάθεια ώστε να μην φανεί ότι αμφισβητείται ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι είναι… α λα καρτ φιλοευρωπαία.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στην κυβέρνηση προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, σαν αυτή που εξαπέλυσε από το βήμα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Για πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε εγκληματικές οργανώσεις με την ανοχή της κυβέρνησης να φωλιάζουν σε κάθε γωνιά του κράτους να απομυζούν και λεηλατούν τους ευρωπαϊκούς πόρους; […] Η ύβρις της αλαζονικής κυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί στις επόμενες εκλογές». Και για την ώρα μια ισχυρή απάντηση, λένε οι πληροφορίες, δεν έχει βρεθεί.

Στη Λιβύη, τη Δευτέρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Συναντήσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον πρωθυπουργό



Κωνσταντοπούλου: Μήνυση κατά 15 προσώπων για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα εκβίασης και συγκάλυψη κυβερνητικών υποθέσεων

Παρίσι – Αθήνα και Λονδίνο – Άγκυρα: Περίπλοκες συμμαχίες με έπαθλο τον πρώτο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο