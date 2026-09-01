Λιανεμπόριο σε ασφυξία: Οι θερινές εκπτώσεις δεν έσωσαν τον τζίρο, αυξάνονται τα κόστη

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Οι θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα κόπωσης που εμφανίζει το λιανεμπόριο από τις αρχές του έτους. Παρά τις σημαντικές μειώσεις τιμών, η κατανάλωση παρέμεινε υποτονική, με την ακρίβεια και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα να κρατούν τους καταναλωτές μακριά από αγορές που δεν θεωρούν απολύτως αναγκαίες.

Η έρευνα της ΕΣΕΕ αποτυπώνει μια αγορά που δυσκολεύεται να βρει ρυθμό ακόμη και στην κατεξοχήν περίοδο προσφορών. Το 57,5% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τις περσινές θερινές εκπτώσεις, ενώ μόλις περίπου μία στις δέκα κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ποσοστό 47,2%, εμφανίζονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένες από την πορεία των πωλήσεων.

Μεγάλες εκπτώσεις, μικρή ανταπόκριση

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η αρνητική εικόνα καταγράφηκε παρά τις υψηλές εκπτώσεις. Το 57,6% των εμπόρων προχώρησε σε μειώσεις τιμών άνω του 30%, με το εύρος 31%-40% να είναι το συνηθέστερο.

Μάλιστα, το 41,5% έκανε εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων του καταστήματος.

Οι καταναλωτές, όμως, δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθμό που περίμενε η αγορά. Για το 43,9% των επιχειρήσεων η επισκεψιμότητα ήταν χαμηλότερη από πέρυσι, ενώ μόλις το 16% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την κίνηση στα καταστήματα.

Η πίεση φαίνεται και από το γεγονός ότι το 37,7% των επιχειρηματιών δηλώνει πρόθυμο να συνεχίσει προσφορές και χαμηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος των επίσημων εκπτώσεων.

Η ακρίβεια χτυπά και τις δύο πλευρές

Το πρόβλημα για το εμπόριο είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους καθώς μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται σε τρόφιμα, στέγη, ενέργεια και άλλες ανελαστικές δαπάνες.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με συνεχή αύξηση του κόστους λειτουργίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (81,2%) έχουν δει το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται έως 20% από τις αρχές του 2026, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων ενεργειακών τιμών.

Οι ίδιοι οι έμποροι κατατάσσουν την ακρίβεια στην πρώτη θέση των προβλημάτων τους και ακολουθούν η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι υψηλότερες τιμές των προμηθευτών.

Πίεση και από τις ασιατικές πλατφόρμες

Στην ήδη δύσκολη εξίσωση προστίθεται και ο ανταγωνισμός των μεγάλων ασιατικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Το 57,6% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί δεν πρόκειται να περιορίσουν ουσιαστικά τις πωλήσεις τους ή θα έχουν μόνο μικρή επίδραση.

Ισχυρότερες πιέσεις εμφανίζονται στα επιμορφωτικά, ψυχαγωγικά και αθλητικά είδη, ενώ ακολουθούν η ένδυση και η υπόδηση.

Η εικόνα των θερινών εκπτώσεων έρχεται έτσι να προστεθεί σε ένα ήδη αδύναμο πρώτο εξάμηνο. Και το ανησυχητικό για τις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν απλώς μια πρόσκαιρη πτώση του τζίρου, αλλά έναν συνδυασμό ασθενέστερης κατανάλωσης και υψηλότερου κόστους που συμπιέζει διαρκώς τα περιθώρια αντοχής τους.

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