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01.09.2026 10:37

«Πίστευαν ότι είμαι κόρη του Παύλου Τσίμα» – Τι είπε η Ράνια Τζίμα στο χθεσινό δελτίο του Mega

01.09.2026 10:37
tsimas tzima

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Με χαμόγελα και αστεία υποδεχτηκαν χθες Δευτέρα στο δελτίο ειδήσεων του MEGA, η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης, τον συνάδελφό τους Παύλο Τσίμα που πλέον θα βλέπουμε στο κανάλι.

«Είμαστε σε δελτίο Τζιμών»

Η Ράνια Τζίμα και ο σχολιαστής Γιάννης Πρετεντέρης τον υποδέχθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον κ. Πρετεντέρη να αστειεύεται με την ομοιότητα των επωνύμων των δύο συνομιλητών του.

«Με μπλέξατε με τους Τζίμες εδώ πέρα, είμαστε σε δελτίο Τζιμών», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα το σχόλιο αυτό έδωσε την αφορμή στην Ράνια Τζίμα να αποκαλύψει πως για αρκετά χρόνια πολλοί τηλεθεατές θεωρούσαν ότι ο Παύλος Τσίμας ήταν πατέρας της.

«Μου έλεγαν στον δρόμο: “Τι ωραίος τύπος ο μπαμπάς σου”. Κι εγώ απαντούσα: “Βεβαίως, πολύ ωραίος τύπος ο μπαμπάς μου”, αλλά δεν ήταν ο Παύλος Τσίμας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης συνέχισε το χιουμοριστικό στιγμιότυπο λέγοντας: «Καλώς ήρθες, μπαμπά!».

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